利用者の生活の質向上を支える地域密着型訪問施術
介護保険ではなく健康保険適用で、負担を抑えながらご高齢者様や障害のある方の機能訓練やリハビリ、はり・お灸、マッサージを施し、身体機能の維持を促す訪問施術。利用者様、施術師ともに生活の質を高めます
マイベストプロ・インタビュー
「高齢者の日常生活」を支える「訪問マッサージ」で、自立した生活を続ける満足度の高い社会へ
地域の介護・医療と連携し、暮らしの質を支えるプロ
マイベストプロ宮城による取材記事
資格
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師
事業者情報
- 氏名
- 高橋要次郎（たかはしようじろう）
- 職種
-
訪問治療院（マッサージ）
訪問治療院（マッサージ）
- 会社名
- 訪問（鍼灸マッサージ）治療院ベストケア
- 事業内容
- 訪問治療院ベストケアグループの運営
はり・きゅう・マッサージ
訪問リハビリ
訪問機能訓練
- 住所
-
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区
- 営業時間
- 平日9:00～18:00
- ホームページ
- https://www.bestcare.co.jp/
- その他
- 訪問治療院ベストケア 仙台南店
981-1235宮城県名取市名取が丘3-14-10ロフティ名取ヶ丘107号
訪問治療院ベストケア 石巻店
986-0861宮城県石巻市蛇田新下沼119-1エスペロ石巻203号
訪問治療院ベストケア 仙台中央店
980-0022宮城県仙台市青葉区五橋2丁目10−11ダイアパレスステーションプラザ五橋707
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