角田多玖朗プロ

角田多玖朗

ダンス講師

角田多玖朗プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
河北新報社
角田多玖朗プロ
角田多玖朗

ダンス講師

7color dance studio

角田多玖朗プロは河北新報社が厳正なる審査をしたマイベストプロ宮城の登録専門家です

分析力と礼儀指導を生かした地域密着のダンス指導

国内外の公演にダンサーとして参加した経験を生かし、子どもから大人まで幅広く指導。技術や表現力の向上を図りながら、地域の企業や学校でのレッスンやイベントの演出にも取り組み、ダンスの魅力を伝えています

マイベストプロ・インタビュー

仲間と一緒に踊り、人生を豊かに彩るダンスを通じて笑顔を届け、地域の活性化に貢献

人生に彩りを添え、地域活性化を目指すダンス指導と演出のプロ

マイベストプロ宮城による取材記事

事業者情報

氏名
角田多玖朗（かくたたくろう）
職種
ダンス講師
ダンス講師
会社名
7color dance studio
事業内容
ダンススクール
スタジオレンタル
住所
〒989-6135
宮城県大崎市古川稲葉3-6-10　トーヨービル201
営業時間
17:00～20:30（レッスンは土・日にも実施。スタジオレンタルは月～金の日中に実施）
定休日
月曜日
ホームページ
https://7color-studio.jp/

人生に彩りを添え、地域活性化を目指すダンス指導と演出のプロ

