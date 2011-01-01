分析力と礼儀指導を生かした地域密着のダンス指導
国内外の公演にダンサーとして参加した経験を生かし、子どもから大人まで幅広く指導。技術や表現力の向上を図りながら、地域の企業や学校でのレッスンやイベントの演出にも取り組み、ダンスの魅力を伝えています
仲間と一緒に踊り、人生を豊かに彩るダンスを通じて笑顔を届け、地域の活性化に貢献
人生に彩りを添え、地域活性化を目指すダンス指導と演出のプロ
事業者情報
- 氏名
- 角田多玖朗（かくたたくろう）
- 職種
-
ダンス講師
- 会社名
- 7color dance studio
- 事業内容
- ダンススクール
スタジオレンタル
- 住所
-
〒989-6135
宮城県大崎市古川稲葉3-6-10 トーヨービル201
- 営業時間
- 17:00～20:30（レッスンは土・日にも実施。スタジオレンタルは月～金の日中に実施）
- 定休日
- 月曜日
- ホームページ
- https://7color-studio.jp/
