生活に欠かせないLPガスと電気の供給ならびに節約のプロ
株式会社レーベン
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プロフィール
電気・ガスの販売 ／ 岡部正人プロの一番の強み
安価な基本料金が強みの新電力「レーベンでんき」の販売
公共施設や町工場、マンションの共用部分などで契約されている低圧電力プラン（動力）に強み。使用料単価が高い代わりに、基本料金を安く設定。電気代の大部分が基本料金という事業主は経費削減が期待できる。
DATA
- 氏名
- 岡部正人（おかべまさと）
- 会社名
- 株式会社レーベン
- 事業内容
-
電力小売り事業
LP(プロパン)ガスの販売
各種ガス機器の販売及び施工
省エネ機器の販売及び施工
- 職種
- 電気・ガスの販売
- 資格
-
特定液化石油ガス設備工事事業者
液化石油ガス販売事業者
液化石油ガス設備士
第二種販売主任者
保安機関認定
- 住所
-
〒604-8375
京都府 京都市中京区西ノ京池ノ内町19-9 井上ビル3F
- 電話
-
075-803-3977
- 受付時間
- 平日9：00〜17：00
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://www.leben-g.com/
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