石材業界40年のプロが、墓石建立から保守まで幅広くサポート
施主や檀家に代わって、プロならではのクオリティーで定期的に清掃・メンテナンス。他に墓参りの代行、墓前法要のサポートも実施。顧客専用の追悼サイト運営やオンラインで実施報告など、新しいサービスでも注目。
マイベストプロ・インタビュー
お墓の建立や保守・管理、法要などをサポートし、“心のよりどころ”を次代へ
建立から管理・清掃・法要サポートまで取り扱うお墓のプロ
マイベストプロ京都による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 児玉誠（こだままこと）
- 職種
-
墓石の販売・管理
墓石の販売・管理
- 会社名
- 株式会社児玉石材
- 事業内容
- ・墓石の販売
・一石一生（お墓のクリーニングサービス）
・永代供養塔の企画・製造
・石材土木工事
- 住所
-
〒616-8077
京都府京都市右京区太秦安井馬塚町19-61
- 営業時間
- 8:00～19:00
- 定休日
- 無休
- ホームページ
- https://www.kodama-sekizai.net/
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