石材業界40年のプロが、墓石建立から保守まで幅広くサポート

施主や檀家に代わって、プロならではのクオリティーで定期的に清掃・メンテナンス。他に墓参りの代行、墓前法要のサポートも実施。顧客専用の追悼サイト運営やオンラインで実施報告など、新しいサービスでも注目。