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墓石の販売・管理

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墓石の販売・管理

株式会社児玉石材

児玉誠プロは京都新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ京都の登録専門家です

石材業界40年のプロが、墓石建立から保守まで幅広くサポート

施主や檀家に代わって、プロならではのクオリティーで定期的に清掃・メンテナンス。他に墓参りの代行、墓前法要のサポートも実施。顧客専用の追悼サイト運営やオンラインで実施報告など、新しいサービスでも注目。

マイベストプロ・インタビュー

お墓の建立や保守・管理、法要などをサポートし、“心のよりどころ”を次代へ

建立から管理・清掃・法要サポートまで取り扱うお墓のプロ

マイベストプロ京都による取材記事

事業者情報

氏名
児玉誠（こだままこと）
職種
墓石の販売・管理
墓石の販売・管理
会社名
株式会社児玉石材
事業内容
・墓石の販売
・一石一生（お墓のクリーニングサービス）
・永代供養塔の企画・製造
・石材土木工事
住所
〒616-8077
京都府京都市右京区太秦安井馬塚町19-61
地図を見る
営業時間
8:00～19:00
定休日
無休
ホームページ
https://www.kodama-sekizai.net/

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