男性に向けた施術プランで体の痛みや多様な不調にアプローチ
「男性を頑丈にして男性が元気な社会作り」をコンセプトに、整体、カッピング、鍼灸を用いてさまざまな体の悩みに対応し、3回のお試し施術も用意。アスリートのボディーメンテナンスも行っています。
男性による男性のための施術メニューで、元気に活動できる健やかな体づくりをサポート
男性の不調にアプローチする鍼灸・整骨のプロ
資格
柔道整復師
はり師
きゅう師
事業者情報
- 氏名
- 磯島佳史（いそしまよしふみ）
- 職種
柔道整復師 はり師 きゅう師
- 会社名
- 鍼灸・整骨 極～kiwami～きわみ
- 事業内容
- 鍼灸・整骨
- 住所
-
〒606-0957
京都府京都市左京区松ケ崎小脇町16-3 グラシオビル401
- 営業時間
-
月・火・水・金 9:30～20:30（最終受付19:30）
木 9:30～14:30（最終受付13:30）
土 9:30～16:30（最終受付15:30）
- 定休日
- 日曜日（祝日は不定休）
- ホームページ
- https://shinkyu-kiwami.com/
