磯島佳史プロ

磯島佳史

柔道整復師 はり師 きゅう師

磯島佳史プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

磯島佳史

柔道整復師 はり師 きゅう師

鍼灸・整骨 極～kiwami～きわみ

磯島佳史プロは京都新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ京都の登録専門家です

男性に向けた施術プランで体の痛みや多様な不調にアプローチ

「男性を頑丈にして男性が元気な社会作り」をコンセプトに、整体、カッピング、鍼灸を用いてさまざまな体の悩みに対応し、3回のお試し施術も用意。アスリートのボディーメンテナンスも行っています。

男性による男性のための施術メニューで、元気に活動できる健やかな体づくりをサポート

男性の不調にアプローチする鍼灸・整骨のプロ

マイベストプロ京都による取材記事

資格

柔道整復師
はり師
きゅう師

事業者情報

氏名
磯島佳史（いそしまよしふみ）
職種
柔道整復師 はり師 きゅう師
柔道整復師
はり師
きゅう師
会社名
鍼灸・整骨 極～kiwami～きわみ
事業内容
鍼灸・整骨
住所
〒606-0957
京都府京都市左京区松ケ崎小脇町16-3　グラシオビル401
地図を見る
営業時間
月・火・水・金 9:30～20:30（最終受付19:30）
木 9:30～14:30（最終受付13:30）
土 9:30～16:30（最終受付15:30）
定休日
日曜日（祝日は不定休）
ホームページ
https://shinkyu-kiwami.com/

