顧客目線のお直しサービスを確立した着物のプロ
株式会社織信
- お電話での
お問い合わせ
- 075-366-2258
プロフィール
悉皆業 ／ 田中久登プロの一番の強み
顧客目線のお直しサービスで、着物に宿る思いごと未来へつなぐ
着物のクリーニング、メンテナンスなどを提供する「京のキモノお直し屋さん」を運営。明朗会計や仕上がりの早さなど、利便性の高いサービスを実現。着物に込められた思いを尊び、美しい仕上がりを追及する。
DATA
- 氏名
- 田中久登（たなかひさと）
- 会社名
- 株式会社織信
- 事業内容
-
・悉皆業（着物の丸洗い・シミ落とし・カビ取り・汗洗い・染み抜き・かけつぎ・染め直し他）
・リユース着物・和装小物・関連小物の販売
・着物レンタル事業
・和菓子販売・お土産小物販売
- 職種
- 悉皆業
- 住所
-
〒604-8365
京都府 京都市中京区錦大宮町116 プラネシア阪急6F
- 電話
-
075-366-2258
- 営業時間
- 10:00～18:00
- 定休日
- 日曜日・祝日
- その他
-
【Instagram】
https://www.instagram.com/kyonokimonoonaoshiyasan/
【京のキモノ古着屋さん】
https://kyoto-kimonokomono.stores.jp/
【京のキモノ小物屋さん】
https://kyonokimonokomono.stores.jp
【京のキモノお直し屋さんYouTube】
www.youtube.com/@user-ci3vr5kk1w
田中久登プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
株式会社織信
担当田中久登（たなかひさと）