悉皆業 ／ 田中久登プロの一番の強み

顧客目線のお直しサービスで、着物に宿る思いごと未来へつなぐ

着物のクリーニング、メンテナンスなどを提供する「京のキモノお直し屋さん」を運営。明朗会計や仕上がりの早さなど、利便性の高いサービスを実現。着物に込められた思いを尊び、美しい仕上がりを追及する。