吉岡宏倫プロ

吉岡宏倫

食プロデューサー

吉岡宏倫プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

吉岡宏倫

食プロデューサー

有限会社よしおか

吉岡宏倫プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ熊本の登録専門家です

経営者や料理人、商品開発など、食に関する幅広い経験を発揮

温泉施設の経営や和食料理人、食品加工品の開発販売など幅広い経験をもとに、食分野の商品開発や販路開拓、農業の6次産業化をサポート。味の調合や商品のテスト販売など実行まで伴走し、「思い」を形にします。

食に関わる企業や生産者の「思い」を形にする商品開発や販路拡大をサポート

商品開発や販路開拓など地域の「食」をプロデュースするプロ

資格

食の6次産業化プロデューサー　レベル4

事業者情報

氏名
吉岡宏倫（よしおかひろのり）
職種
食プロデューサー
食プロデューサー
会社名
有限会社よしおか
事業内容
・商品開発・販路支援などのアドバイス
・6次産業化支援
・飲食店のメニュー開発（和食）
住所
〒861-0127
熊本県熊本市北区植木町亀甲1526-1
地図を見る
営業時間
温泉邸 湯～庵：10：00～翌1：00、金・土・日・祝前日10:00～翌2:00(最終受付各1時間前まで)
ホームページ
https://yu-an.co.jp/

商品開発や販路開拓など地域の「食」をプロデュースするプロ

