経営者や料理人、商品開発など、食に関する幅広い経験を発揮
温泉施設の経営や和食料理人、食品加工品の開発販売など幅広い経験をもとに、食分野の商品開発や販路開拓、農業の6次産業化をサポート。味の調合や商品のテスト販売など実行まで伴走し、「思い」を形にします。
マイベストプロ・インタビュー
食に関わる企業や生産者の「思い」を形にする商品開発や販路拡大をサポート
商品開発や販路開拓など地域の「食」をプロデュースするプロ
マイベストプロ熊本による取材記事
資格
食の6次産業化プロデューサー レベル4
事業者情報
- 氏名
- 吉岡宏倫（よしおかひろのり）
- 職種
-
食プロデューサー
食プロデューサー
- 会社名
- 有限会社よしおか
- 事業内容
- ・商品開発・販路支援などのアドバイス
・6次産業化支援
・飲食店のメニュー開発（和食）
- 住所
-
〒861-0127
熊本県熊本市北区植木町亀甲1526-1
- 営業時間
- 温泉邸 湯～庵：10：00～翌1：00、金・土・日・祝前日10:00～翌2:00(最終受付各1時間前まで)
- ホームページ
- https://yu-an.co.jp/
プロのインタビューを読む
商品開発や販路開拓など地域の「食」をプロデュースするプロ