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山口逸男社会保険労務士事務所

山口正起プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ熊本の登録専門家です

実務的なノウハウと人間関係の構築の両面からアドバイス

長年の知見に基づき、実務対応と人間関係の構築の両面からアドバイス。従業員との面談に備えたロールプレイングも行い、経営者の孤独や不安に寄り添いながら課題解決を支援します。

マイベストプロ・インタビュー

経営者と従業員の認識のずれを解消し、実務と人間関係構築の両面から組織を守る

実務と人間関係の構築の両面から組織を守る労務管理のプロ

マイベストプロ熊本による取材記事

資格

社会保険労務士

事業者情報

氏名
山口正起（やまぐちまさき）
職種
社会保険労務士
社会保険労務士
会社名
山口逸男社会保険労務士事務所
事業内容
労働に関する相談
企業と従業員の間に起きる紛争の未然防止、および紛争時の解決をサポート
住所
〒862-0972
熊本県熊本市中央区新大江3-14-2　スカイハイツ新大江101号
地図を見る
営業時間
9:00～18:00
定休日
土日祝
ホームページ
https://www.sr-yamag.com/

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