実務的なノウハウと人間関係の構築の両面からアドバイス
長年の知見に基づき、実務対応と人間関係の構築の両面からアドバイス。従業員との面談に備えたロールプレイングも行い、経営者の孤独や不安に寄り添いながら課題解決を支援します。
マイベストプロ・インタビュー
経営者と従業員の認識のずれを解消し、実務と人間関係構築の両面から組織を守る
実務と人間関係の構築の両面から組織を守る労務管理のプロ
マイベストプロ熊本による取材記事
資格
社会保険労務士
事業者情報
- 氏名
- 山口正起（やまぐちまさき）
- 職種
-
社会保険労務士
社会保険労務士
- 会社名
- 山口逸男社会保険労務士事務所
- 事業内容
- 労働に関する相談
企業と従業員の間に起きる紛争の未然防止、および紛争時の解決をサポート
- 住所
-
〒862-0972
熊本県熊本市中央区新大江3-14-2 スカイハイツ新大江101号
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://www.sr-yamag.com/
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