建設業界の安全・労務管理のプロ
山岸直之（やまぎしなおゆき） ／ 労働安全コンサルタント、社会保険労務士、行政書士
行政書士・社会保険労務士・労働安全コンサルタント 山岸事務所
プロフィール
労働安全コンサルタント、社会保険労務士、行政書士 ／ 山岸直之プロの一番の強み
土木工事監督経験を生かした安全管理・労務管理支援
中堅ゼネコンで22年間土木工事の現場監督経験がある、行政書士・社会保険労務士・労働安全コンサルタント。現場目線のきめ細かい安全パトロールや安全衛生教育、労務管理業務の代行や相談対応等ワンストップで対応
DATA
- 氏名
- 山岸直之（やまぎしなおゆき）
- 事務所名
- 行政書士・社会保険労務士・労働安全コンサルタント 山岸事務所
- 事業内容
-
安全教育・訓練、安全パトロール
労働保険・社会保険の手続き
各種助成金の申請
就業規則、諸規定の作成
労使問題、労働災害の相談
安全衛生管理業務支援
各種営業許可の申請
会社設立、各種法人設立
- 職種
- 労働安全コンサルタント、社会保険労務士、行政書士
- 資格
-
労働安全コンサルタント
社会保険労務士
行政書士
- 住所
-
〒865-0016
熊本県 玉名市岩崎1119-2
- 電話
-
0968-73-9371
- 受付時間
- オンラインより24時間お問い合わせ可能
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行政書士・社会保険労務士・労働安全コンサルタント 山岸事務所
担当山岸直之（やまぎしなおゆき）