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山岸直之

建設業界の安全・労務管理のプロ

山岸直之（やまぎしなおゆき） ／ 労働安全コンサルタント、社会保険労務士、行政書士

行政書士・社会保険労務士・労働安全コンサルタント　山岸事務所

お電話での
お問い合わせ
0968-73-9371

プロフィール

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労働安全コンサルタント、社会保険労務士、行政書士 ／ 山岸直之プロの一番の強み

土木工事監督経験を生かした安全管理・労務管理支援

中堅ゼネコンで22年間土木工事の現場監督経験がある、行政書士・社会保険労務士・労働安全コンサルタント。現場目線のきめ細かい安全パトロールや安全衛生教育、労務管理業務の代行や相談対応等ワンストップで対応

DATA

氏名
山岸直之（やまぎしなおゆき）
事務所名
行政書士・社会保険労務士・労働安全コンサルタント　山岸事務所
事業内容
安全教育・訓練、安全パトロール
労働保険・社会保険の手続き
各種助成金の申請
就業規則、諸規定の作成
労使問題、労働災害の相談
安全衛生管理業務支援
各種営業許可の申請
会社設立、各種法人設立
職種
労働安全コンサルタント、社会保険労務士、行政書士
資格
労働安全コンサルタント
社会保険労務士
行政書士
住所
〒865-0016
熊本県 玉名市岩崎1119-2
電話
0968-73-9371
受付時間
オンラインより24時間お問い合わせ可能
ホームページ
https://yamagi.jimdofree.com/
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