ソフトウェアエンジニアの経験を生かし、個人のIT相談に対応
スマートフォンやインターネットの使い方から生成AIまで、IT初心者の困りごとをサポート。ソフトウェアの開発や品質管理で35年にわたり培った経験をもとに、電話やオンラインで相談に応じます。
マイベストプロ・インタビュー
スマートフォンやインターネットの「ちょっと困った」に現役エンジニアが答えます
個人の困りごと相談に応えるIT活用支援のプロ
マイベストプロ熊本による取材記事
資格
日本科学技術連盟（JUSE） JCSQEソフトウェア品質技術者
日本ソフトウェアテスト資格認定委員会（JSTQB）テスト技術者 Foundation Level
ORACLE MASTER Certified DB Manager（Oracleデータベース管理者認定資格）
技術士
情報処理技術者試験合格 ソフトウェア開発技術者
事業者情報
- 氏名
- 西町和也（にしまちかずや）
- 職種
-
ソフトウェアエンジニア
ソフトウェアエンジニア
- 会社名
- ウエストタウン
- 事業内容
- 【個人向け】
ソフトウェア全般、スマートフォンの使用法、AIの使い方など、DX全般の困りごと相談
【企業向け】
ソフトウェアの品質管理業務
ソフトウェアハウス品質管理技術者の育成
ソフトウェアハウス品質管理の顧問、監査業務
- 住所
- 熊本県熊本市北区
- 営業時間
- 9:00～21:00
- ホームページ
- https://jp.linkedin.com/in/westtown33333
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