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西町和也プロ

西町和也

ソフトウェアエンジニア

西町和也プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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西町和也

ソフトウェアエンジニア

ウエストタウン

西町和也プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ熊本の登録専門家です

ソフトウェアエンジニアの経験を生かし、個人のIT相談に対応

スマートフォンやインターネットの使い方から生成AIまで、IT初心者の困りごとをサポート。ソフトウェアの開発や品質管理で35年にわたり培った経験をもとに、電話やオンラインで相談に応じます。

マイベストプロ・インタビュー

スマートフォンやインターネットの「ちょっと困った」に現役エンジニアが答えます

個人の困りごと相談に応えるIT活用支援のプロ

マイベストプロ熊本による取材記事

資格

日本科学技術連盟（JUSE） JCSQEソフトウェア品質技術者
日本ソフトウェアテスト資格認定委員会（JSTQB）テスト技術者 Foundation Level
ORACLE MASTER Certified DB Manager（Oracleデータベース管理者認定資格）
技術士
情報処理技術者試験合格 ソフトウェア開発技術者

事業者情報

氏名
西町和也（にしまちかずや）
職種
ソフトウェアエンジニア
ソフトウェアエンジニア
会社名
ウエストタウン
事業内容
【個人向け】
ソフトウェア全般、スマートフォンの使用法、AIの使い方など、DX全般の困りごと相談
【企業向け】
ソフトウェアの品質管理業務
ソフトウェアハウス品質管理技術者の育成
ソフトウェアハウス品質管理の顧問、監査業務
住所
熊本県熊本市北区
地図を見る
営業時間
9:00～21:00
ホームページ
https://jp.linkedin.com/in/westtown33333

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