仕上がりに自信 下塗りからこだわる塗装のプロ
株式会社富野建装
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プロフィール
塗装業者 ／ 富野誠プロの一番の強み
美しい仕上がりと作業速度を両立 下地処理にも手を抜きません
建築塗装のクオリティーの高さはもちろん作業スピードにもこだわります。めくれや剥がれなどの不具合を出にくくするための、見えない下地処理に注力。長年培った高い塗装技術で顧客の要望を叶えます。
経歴
1987年兵庫県西宮市生まれ。平成21年西宮市の塗装会社に入社。平成29年妻の地元、熊本移住、熊本市内の塗装会社に入社。 平成30年5月富野建装として独立。令和3年8月株式会社富野建装として法人化。
DATA
- 氏名
- 富野誠（とみのまこと）
- 会社名
- 株式会社富野建装
- 事業内容
-
■建築塗装全般
■外壁塗装
■屋根塗装
■吹き付け
■エイジング塗装
■エアブラシ塗装
■簡易防水塗装
- 職種
- 塗装業者
- 資格
-
フルハーネス型墜落制止用器具使用特別教育
職長安全衛生責任者
足場の組み立て等作業主任者
有機溶剤作業主任者
- 住所
-
〒860-0826
熊本県 熊本市南区平田1丁目14-19 草野ビル205
- 電話
-
096-359-1212
- 受付時間
- 8:30～20:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://tomino-kenso.com
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