制度と現場をつなぎ、「本気で向かい合って」生活復帰まで導く力
医療・介護・障がい・スポーツ・教育研究の現場を横断して経験。マンツーマンで生活背景まで捉え、制度の枠にとらわれず行政や多職種と連携しながら、一人一人に合った支援の道筋を描いています。
地域社会との交流や職場復帰、就労など、リハビリを通じて一人一人の自己実現をサポート
医療・介護・障がいを横断し生活再建を支えるプロ
資格
介護支援専門員
学習療法士1級
福祉住環境コーディネーター2級
メンタルヘルス・マネジメント2種、3種
理学療法士
事業者情報
- 氏名
- 杉野哲裕（すぎのてつひろ）
- 職種
理学療法士
理学療法士
- 会社名
- 合同会社SHIN
- 事業内容
- 通所介護施設リハビリ・デイサービスセンター「しん」運営（要介護者対象）
コンディショニングセンター運営（スポーツ選手などを対象）
- 住所
〒861-8045
熊本県熊本市東区小山7-70
- 営業時間
- 日曜・年末年始を除く平日 9:00～16:30
- ホームページ
- https://reha-shin.com/
