地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

杉野哲裕プロ

杉野哲裕

理学療法士

杉野哲裕プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
熊本朝日放送
杉野哲裕プロ
専門家

Mybestpro Members

杉野哲裕

理学療法士

合同会社SHIN

杉野哲裕プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ熊本の登録専門家です

制度と現場をつなぎ、「本気で向かい合って」生活復帰まで導く力

医療・介護・障がい・スポーツ・教育研究の現場を横断して経験。マンツーマンで生活背景まで捉え、制度の枠にとらわれず行政や多職種と連携しながら、一人一人に合った支援の道筋を描いています。

マイベストプロ・インタビュー

地域社会との交流や職場復帰、就労など、リハビリを通じて一人一人の自己実現をサポート

医療・介護・障がいを横断し生活再建を支えるプロ

マイベストプロ熊本による取材記事

資格

介護支援専門員
学習療法士1級
福祉住環境コーディネーター2級
メンタルヘルス・マネジメント2種、3種
理学療法士

事業者情報

氏名
杉野哲裕（すぎのてつひろ）
職種
理学療法士
理学療法士
会社名
合同会社SHIN
事業内容
通所介護施設リハビリ・デイサービスセンター「しん」運営（要介護者対象）
コンディショニングセンター運営（スポーツ選手などを対象）
住所
〒861-8045
熊本県熊本市東区小山7-70
地図を見る
営業時間
日曜・年末年始を除く平日　9:00～16:30　
ホームページ
https://reha-shin.com/

プロのインタビューを読む

医療・介護・障がいを横断し生活再建を支えるプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ熊本
  3. 熊本の医療・病院
  4. 熊本の介護・福祉
  5. 杉野哲裕

杉野哲裕プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼