コールセンターの運営に強い通信販売コンサルティングのプロ
大嶌健太郎（おおしまけんたろう） ／ 通信販売コンサルティング
株式会社N&K
プロフィール
通信販売コンサルティング ／ 大嶌健太郎プロの一番の強み
30余年培った食品通販ノウハウで全国の企業をサポート
熊本で30年以上食品通販に携わる親会社のノウハウを駆使し、通販で成功を志す全国の企業をサポート。特にアウトバウンド（架電）に強く、顧客とのコミュニケーションを通して目標達成を実現します。
経歴
2017年1月 株式会社N&K設立
株式会社N&K 代表取締役社長
株式会社大嶌屋 代表取締役
DATA
- 氏名
- 大嶌健太郎（おおしまけんたろう）
- 会社名
- 株式会社N&K
- 事業内容
-
・通信販売コンサルティング業
・通信販売コールセンター代行業
・広告代理業
・システム開発／WEB・デザイン制作／物流（グループ企業内にて）
- 職種
- 通信販売コンサルティング
- 住所
-
〒869-0512
熊本県 宇城市松橋町古保山2715-19
- 電話
-
0964-27-9191
- 営業時間
- 平日9:00～21:00
- 定休日
- 土日祝日・年末年始 ※コールセンターは営業
- ホームページ
- http://www.nandk9191.com/
- その他拠点
-
曲野事務所（熊本県宇城市松橋町曲野115-1）
小川事務所（熊本県宇城市小川町河江1-1イオンモール宇城映画棟1階）
宇土事務所（熊本県宇土市新町1丁目169-2）
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株式会社N&K
担当大嶌健太郎（おおしまけんたろう）