施工実績2万5000件以上。技術力と心遣いで日常を守る
ポンプ・ファンのメンテナンスや新設、付随する配管工事を手掛ける。1990年の創業以来、2万5000件以上の施工に携わってきた。培ってきた技術力とちょっとした心遣いを大切にし、何気ない日常を守る。
マイベストプロ・インタビュー
創業から三十余年。何気ない日常を守るべく、暮らしやビジネスに欠かせない設備機器を整備
2万5000件以上の施工実績を持つポンプ・ファンのプロ
マイベストプロ高知による取材記事
資格
2級電気工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
一般建設業許可（電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業、消防施設工事業）
事業者情報
- 氏名
- 佐竹洋（さたけひろし）
- 職種
-
管工事業
管工事業
- 会社名
- 有限会社四国アクアサービス
- 事業内容
- ・機械器具設置工事
・消防設置工事
・管工事
・電気工事
- 住所
-
〒781-8133
高知県高知市一宮徳谷25-80
- 営業時間
- 8:00-17:00
- 定休日
- 日・祝
- ホームページ
- https://www.shikokuaqua.com/
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