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有限会社四国アクアサービス

佐竹洋プロは高知放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ高知の登録専門家です

施工実績2万5000件以上。技術力と心遣いで日常を守る

ポンプ・ファンのメンテナンスや新設、付随する配管工事を手掛ける。1990年の創業以来、2万5000件以上の施工に携わってきた。培ってきた技術力とちょっとした心遣いを大切にし、何気ない日常を守る。

マイベストプロ・インタビュー

創業から三十余年。何気ない日常を守るべく、暮らしやビジネスに欠かせない設備機器を整備

2万5000件以上の施工実績を持つポンプ・ファンのプロ

マイベストプロ高知による取材記事

資格

2級電気工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
一般建設業許可（電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業、消防施設工事業）

事業者情報

氏名
佐竹洋（さたけひろし）
職種
管工事業
管工事業
会社名
有限会社四国アクアサービス
事業内容
・機械器具設置工事
・消防設置工事
・管工事
・電気工事
住所
〒781-8133
高知県高知市一宮徳谷25-80
地図を見る
営業時間
8:00-17:00
定休日
日・祝
ホームページ
https://www.shikokuaqua.com/

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2万5000件以上の施工実績を持つポンプ・ファンのプロ

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