片岡裕也プロ

片岡裕也

住宅設備機器販売・施工業

片岡裕也プロは高知放送が厳正なる審査をした登録専門家です

片岡裕也

住宅設備機器販売・施工業

株式会社オフィスK

片岡裕也プロは高知放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ高知の登録専門家です

太陽光×防災の専門知識で生活全体の安心・安全を支えます

各家庭に合った太陽光発電・オール電化システムを販売。太陽光発電アドバイザーと防災士の資格保有者が在籍し、太陽光×防災の視点から商品を提案。単なる設備販売ではなく、生活全体の安心・安全を支えます。

格安エネルギーの太陽光と、万が一に備える防災の専門知識で地域の暮らしと安全に貢献

電気代削減・防災対策で戸建ての生活を支える太陽光発電のプロ

資格

防災士
二等無人航空機操縦士
建築物石綿含有建材調査者
三級ファイナンシャル・プランニング技能士
太陽光発電アドバイザー
太陽光発電メンテナンス技士

事業者情報

氏名
片岡裕也（かたおかゆうや）
職種
住宅設備機器販売・施工業
住宅設備機器販売・施工業
会社名
株式会社オフィスK
事業内容
住宅用太陽光
蓄電池システム
オール電化システムの施工販売
住所
〒783-0086
高知県南国市緑ケ丘3-2906
営業時間
9:00〜16:00
ホームページ
https://www.kochi-officek.com/

