太陽光×防災の専門知識で生活全体の安心・安全を支えます
各家庭に合った太陽光発電・オール電化システムを販売。太陽光発電アドバイザーと防災士の資格保有者が在籍し、太陽光×防災の視点から商品を提案。単なる設備販売ではなく、生活全体の安心・安全を支えます。
格安エネルギーの太陽光と、万が一に備える防災の専門知識で地域の暮らしと安全に貢献
電気代削減・防災対策で戸建ての生活を支える太陽光発電のプロ
資格
防災士
二等無人航空機操縦士
建築物石綿含有建材調査者
三級ファイナンシャル・プランニング技能士
太陽光発電アドバイザー
太陽光発電メンテナンス技士
事業者情報
- 氏名
- 片岡裕也（かたおかゆうや）
- 職種
住宅設備機器販売・施工業
住宅設備機器販売・施工業
- 会社名
- 株式会社オフィスK
- 事業内容
- 住宅用太陽光
蓄電池システム
オール電化システムの施工販売
- 住所
-
〒783-0086
高知県南国市緑ケ丘3-2906
- 営業時間
- 9:00〜16:00
- ホームページ
- https://www.kochi-officek.com/
