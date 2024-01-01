ネイリスト・アイリストの新たな技術習得や独立をサポート

20年以上の現場経験と二店舗運営の実績を生かし、技術と経営の両面から、ネイリスト・アイリストを育成。一人一人の目標に寄り添い、将来まで見据えた実践的なスクールです。サロンでの出張講座も行っています