佃奈美プロ

佃奈美

ネイリスト・アイリスト

佃奈美プロは高知放送が厳正なる審査をした登録専門家です

佃奈美

ネイリスト・アイリスト

Crambe

佃奈美プロは高知放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ高知の登録専門家です

ネイリスト・アイリストの新たな技術習得や独立をサポート

20年以上の現場経験と二店舗運営の実績を生かし、技術と経営の両面から、ネイリスト・アイリストを育成。一人一人の目標に寄り添い、将来まで見据えた実践的なスクールです。サロンでの出張講座も行っています

初心者から経験者まで、技術と経営力を兼ね備えた人材を育てるネイリスト・アイリスト育成スクール

技術と経営の両面からネイリスト・アイリストを育成するプロ

資格

美容師
ABE Eyelash extensions Director修了
日本アイリスト協会 まつ毛エクステンション技能講師
INCA審査員
IBDR監修第6回2024香港国際ビューティーコンテスト国際審査員

事業者情報

氏名
佃奈美（つくだなみ）
職種
ネイリスト・アイリスト
ネイリスト・アイリスト
会社名
Crambe
事業内容
ネイル
アイラッシュ
育成スクール
住所
〒780-0051
高知県高知市愛宕町1-9-3　竹田ビル2F
営業時間
月～土10:00～19:00　日10：00～17：00
ホームページ
https://crambe.jp/

技術と経営の両面からネイリスト・アイリストを育成するプロ

