ネイリスト・アイリストの新たな技術習得や独立をサポート
20年以上の現場経験と二店舗運営の実績を生かし、技術と経営の両面から、ネイリスト・アイリストを育成。一人一人の目標に寄り添い、将来まで見据えた実践的なスクールです。サロンでの出張講座も行っています
マイベストプロ・インタビュー
初心者から経験者まで、技術と経営力を兼ね備えた人材を育てるネイリスト・アイリスト育成スクール
技術と経営の両面からネイリスト・アイリストを育成するプロ
マイベストプロ高知による取材記事
資格
美容師
ABE Eyelash extensions Director修了
日本アイリスト協会 まつ毛エクステンション技能講師
INCA審査員
IBDR監修第6回2024香港国際ビューティーコンテスト国際審査員
事業者情報
- 氏名
- 佃奈美（つくだなみ）
- 職種
-
ネイリスト・アイリスト
ネイリスト・アイリスト
- 会社名
- Crambe
- 事業内容
- ネイル
アイラッシュ
育成スクール
- 住所
-
〒780-0051
高知県高知市愛宕町1-9-3 竹田ビル2F
- 営業時間
- 月～土10:00～19:00 日10：00～17：00
- ホームページ
- https://crambe.jp/
プロのインタビューを読む
技術と経営の両面からネイリスト・アイリストを育成するプロ