地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

和泉陽光プロ

和泉陽光

映像ディレクター
マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
和泉陽光プロ
専門家

Mybestpro Members

和泉陽光

映像ディレクター

一般社団法人よこはまメディアアーカイブセンター

企業の伝えたい本質を見極め、わかりやすく伝わる映像に

製品紹介のWEBCMをはじめ、企業映像の実績多数。映画やテレビCM、出版社の動画コンテンツなどで培った多彩な表現力を発揮します。企業の思いを汲み取り、「かっこいいだけでない、わかりやすさ」を重視。

マイベストプロ・インタビュー

「伝わる映像」を通して、企業とユーザーをつなぐ

映像制作で企業の思いを届ける映像ディレクター

マイベストプロ神奈川による取材記事

事業者情報

氏名
和泉陽光（いずみようこう）
職種
映像ディレクター
映像ディレクター
会社名
一般社団法人よこはまメディアアーカイブセンター
事業内容
企業VP（ビデオパッケージ）などの映像制作
映像制作のディレクション、映像コンテンツの企画、編集、MA（Multi Audio）スタジオワークのサポート
住所
〒231-0062
神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1　クロスゲート7階
地図を見る
営業時間
問い合わせはフォームより随時受け付けています。
ホームページ
https://y-mac.or.jp/

プロのインタビューを読む

映像制作で企業の思いを届ける映像ディレクター

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神奈川
  3. 神奈川のビジネス
  4. 神奈川の制作・クリエイティブ
  5. 和泉陽光

和泉陽光プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼