企業の伝えたい本質を見極め、わかりやすく伝わる映像に
製品紹介のWEBCMをはじめ、企業映像の実績多数。映画やテレビCM、出版社の動画コンテンツなどで培った多彩な表現力を発揮します。企業の思いを汲み取り、「かっこいいだけでない、わかりやすさ」を重視。
マイベストプロ・インタビュー
「伝わる映像」を通して、企業とユーザーをつなぐ
映像制作で企業の思いを届ける映像ディレクター
マイベストプロ神奈川による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 和泉陽光（いずみようこう）
- 職種
映像ディレクター
- 会社名
- 一般社団法人よこはまメディアアーカイブセンター
- 事業内容
- 企業VP（ビデオパッケージ）などの映像制作
映像制作のディレクション、映像コンテンツの企画、編集、MA（Multi Audio）スタジオワークのサポート
- 住所
〒231-0062
神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート7階
- 営業時間
- 問い合わせはフォームより随時受け付けています。
- ホームページ
- https://y-mac.or.jp/
