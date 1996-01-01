革製品製作販売 ／ 西川正佐子プロの一番の強み

こだわりを優先し数多くのアイテムから自由に選んでリメイク

思い出の詰まったランドセルを、40種類ものアイテムから自由に選び小物にリメイク。予算や好みに合わせて5点、3点コースを用意し、こだわりを優先しながら、一つ一つ手作りします。