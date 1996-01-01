思い出を未来へ残すランドセルリメイクのクリエーター
SNAKER-handicraft-革製品専門店
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プロフィール
革製品製作販売 ／ 西川正佐子プロの一番の強み
こだわりを優先し数多くのアイテムから自由に選んでリメイク
思い出の詰まったランドセルを、40種類ものアイテムから自由に選び小物にリメイク。予算や好みに合わせて5点、3点コースを用意し、こだわりを優先しながら、一つ一つ手作りします。
経歴
1996 年～2008 年 バンド活動
2000 年～2011 年 革製品を作り始める
2013 年～ ハンドメイドの革製品やランドセルリメイクの小物を販売
DATA
- 氏名
- 西川正佐子（にしかわまさこ）
- 屋号
- SNAKER-handicraft-革製品専門店
- 事業内容
-
ランドセルのリメイク
ランドセル販売
革小物販売
オリジナルグッズ販売
オリジナルグッズ受注製作
クラフトワークイベント
- 職種
- 革製品製作販売
- 住所
-
〒251-0011
神奈川県 藤沢市2-2-15 IDAハイツ103号室
- 営業時間
- 10:00～17:00
- 定休日
- 火・日・祝日
- ホームページ
- https://www.snaker2013.com/
- 料金の一例
-
基本5点プラン 2万7500円
バッグプラン 1万9800円
その他 3点プラン、単品など多数のコースあり。
ネーム刻印（500円～）などオプションの相談にも対応。
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担当西川正佐子（にしかわまさこ）