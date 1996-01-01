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西川正佐子

思い出を未来へ残すランドセルリメイクのクリエーター

西川正佐子（にしかわまさこ） ／ 革製品製作販売

SNAKER-handicraft-革製品専門店

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090-5337-4000

プロフィール

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革製品製作販売 ／ 西川正佐子プロの一番の強み

こだわりを優先し数多くのアイテムから自由に選んでリメイク

思い出の詰まったランドセルを、40種類ものアイテムから自由に選び小物にリメイク。予算や好みに合わせて5点、3点コースを用意し、こだわりを優先しながら、一つ一つ手作りします。

経歴

1996 年～2008 年　バンド活動
2000 年～2011 年　革製品を作り始める
2013 年～　　　　 ハンドメイドの革製品やランドセルリメイクの小物を販売

DATA

氏名
西川正佐子（にしかわまさこ）
屋号
SNAKER-handicraft-革製品専門店
事業内容
ランドセルのリメイク
ランドセル販売
革小物販売
オリジナルグッズ販売
オリジナルグッズ受注製作
クラフトワークイベント
職種
革製品製作販売
住所
〒251-0011
神奈川県 藤沢市2-2-15　 IDAハイツ103号室
電話
090-5337-4000
営業時間
10:00～17:00
定休日
火・日・祝日
ホームページ
https://www.snaker2013.com/
料金の一例
基本5点プラン　2万7500円
バッグプラン 1万9800円
その他　3点プラン、単品など多数のコースあり。
ネーム刻印（500円～）などオプションの相談にも対応。
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