組織開発・人材開発の伴走サポートと実効性の高い支援
「未来につながる選択肢を全ての人に」をコンセプトに、企業の人材活用体制の強化と個人のキャリア形成支援の両面から支援。伴走サポートによる現場の分析をもとに、実情に合わせた実効性の高い取り組みにつなげる
マイベストプロ・インタビュー
変革の時代に、組織と人の成長を促すソリューションで新たな一歩を
企業の人材活用体制の強化と個人のキャリア形成支援の専門家
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
キャリアコンサルタント
事業者情報
- 氏名
- 臼井成美（うすいなりみ）
- 職種
- 会社名
- 株式会社シェアワーク研究所
- 事業内容
- キャリア形成支援サービス
人的資本経営、D&Iなど人事戦略に関する伴走支援型コンサルティング
サステナビリティ経営・社会的インパクトマネジメント
- 住所
- 神奈川県横浜市中区本牧町
- 営業時間
- 平日10:00-18:00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://sharework-lab.com/
