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村田真一プロ

村田真一

心理カウンセラー
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村田真一プロ
専門家

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村田真一

心理カウンセラー

株式会社ピース・オブ・マインド

人生経験をベースに、悩み・問題解決に向けてサポート

「本当の幸せとは何か」を考えながら、ビジネス・心理支援の最前線でたくさんの人と力を合わせ、より良い結果を追求してきた人生経験をベースに、悩み・問題解決に向けて最善のサポートに努める。

マイベストプロ・インタビュー

一人一人が輝く組織・社会づくりに貢献

個人から企業まで、あらゆる悩み解決に向き合う心理の専門家

マイベストプロ神奈川による取材記事

資格

公認心理師
国家資格キャリアコンサルタント
2級キャリア・コンサルティング技能士
産業カウンセラー
米国NLP協会認定トレーナー
アンガーマネジメントファシリテーター
日本心理学会 認定心理士

事業者情報

氏名
村田真一（むらたしんいち）
職種
心理カウンセラー
心理カウンセラー、キャリアコンサルタント、セミナー講師
会社名
株式会社ピース・オブ・マインド
事業内容
個人向け
・心理カウンセリング
・実践心理学「大人塾」
・NLP認定コース

企業向け
・メンタルヘルスケア（EAPサービス）
・人材育成・企業研修
・キャリア支援（セルフ・キャリアドック）
住所
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町1番地5-2　ロワレール横浜本町404
地図を見る
営業時間
平日 10:00〜18:00
ホームページ
https://p-o-m.jp/

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