人生経験をベースに、悩み・問題解決に向けてサポート
「本当の幸せとは何か」を考えながら、ビジネス・心理支援の最前線でたくさんの人と力を合わせ、より良い結果を追求してきた人生経験をベースに、悩み・問題解決に向けて最善のサポートに努める。
マイベストプロ・インタビュー
一人一人が輝く組織・社会づくりに貢献
個人から企業まで、あらゆる悩み解決に向き合う心理の専門家
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
公認心理師
国家資格キャリアコンサルタント
2級キャリア・コンサルティング技能士
産業カウンセラー
米国NLP協会認定トレーナー
アンガーマネジメントファシリテーター
日本心理学会 認定心理士
事業者情報
- 氏名
- 村田真一（むらたしんいち）
- 職種
-
心理カウンセラー
心理カウンセラー、キャリアコンサルタント、セミナー講師
- 会社名
- 株式会社ピース・オブ・マインド
- 事業内容
- 個人向け
・心理カウンセリング
・実践心理学「大人塾」
・NLP認定コース
企業向け
・メンタルヘルスケア（EAPサービス）
・人材育成・企業研修
・キャリア支援（セルフ・キャリアドック）
- 住所
-
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町1番地5-2 ロワレール横浜本町404
- 営業時間
- 平日 10:00〜18:00
- ホームページ
- https://p-o-m.jp/
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