丁寧なヒアリングで納得感のある不動産提案
ヒアリングを通じて顧客の意図を整理し、要望に合う不動産を厳選して提案。初回相談で方向性が定まるケースも多く、その後も人生設計や資産運用を見据え、住まいとお金の課題に継続的に向き合います。
マイベストプロ・インタビュー
住まい・保険・資産運用を総合的に支えるパートナー
不動産と資産設計を支える住まいとお金の専門家
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、CBAビル経営管理士、AFP、敷金診断士、ADR調停人、認定空き家再生診断士
＜免許番号＞神奈川県知事(1)第32946号
事業者情報
- 氏名
- 高橋徹夫（たかはしてつお）
- 職種
-
不動産業
不動産業
- 会社名
- ワンフィニタス株式会社 -ONE FINITAS-
- 事業内容
- 売買
・新築戸建、中古戸建、中古マンション、土地および収益物件の仲介事業
・物件買い取りおよびリノベーション事業
・住宅ローンコンサルティング業務
賃貸
・アパート、マンション、駐車場等の仲介事業
・賃貸物件の管理委託事業（戸建・アパート・マンション、駐車場）
・プロパティマネジメント事業
ファイナンシャルコンサルティング業務
- 専門分野
- 新築建売物件の相談、土地探しからの注文建築相談、売却物件の相談、FP/PB目線からの提案
- 特徴
- 空き家活用相談、旬の優良新築物件の選定、住宅ローンの最適な選定方法、借り換えのご相談、遠方の他県物件のご相談、なかなか売れない物件の売却
- 住所
-
〒241-0825
神奈川県横浜市旭区中希望が丘106-17 希望ビル
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://www.onefinitas.info/
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