ITへの苦手意識を解消し、デジタル化を担える人材を育成

非エンジニアの視点から従業員の苦手意識に寄り添い、実務や課題に合わせて研修内容をカスタマイズ。演習を多く取り入れながら、デジタル化を自走できる人材の育成を支援します。