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片岡美紀プロ

片岡美紀

IT講師
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片岡美紀プロ
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片岡美紀

IT講師

株式会社ミナルキ

ITへの苦手意識を解消し、デジタル化を担える人材を育成

非エンジニアの視点から従業員の苦手意識に寄り添い、実務や課題に合わせて研修内容をカスタマイズ。演習を多く取り入れながら、デジタル化を自走できる人材の育成を支援します。

マイベストプロ・インタビュー

非エンジニア出身の講師が現場の苦手意識を解消し、自ら業務をアップデートする組織へと導くIT研修

従業員のITスキルの底上げを通して企業の成長を支えるIT講師

マイベストプロ神奈川による取材記事

資格

二級ファイナンシャル・プランニング技能士
情報処理技術者試験合格（応用情報技術者試験、ITパスポート）

事業者情報

氏名
片岡美紀（かたおかみき）
職種
IT講師
IT講師
会社名
株式会社ミナルキ
事業内容
システム開発（FileMaker開発、導入、運用、定着/内製化支援）
IT研修（生成AI活用、事務作業者向けプログラミングの基礎、Excel、パワーポイント等）
住所
〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-7-8　ビックライズビル5F
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営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://minaruki.com/dx/

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