ITへの苦手意識を解消し、デジタル化を担える人材を育成
非エンジニアの視点から従業員の苦手意識に寄り添い、実務や課題に合わせて研修内容をカスタマイズ。演習を多く取り入れながら、デジタル化を自走できる人材の育成を支援します。
マイベストプロ・インタビュー
非エンジニア出身の講師が現場の苦手意識を解消し、自ら業務をアップデートする組織へと導くIT研修
従業員のITスキルの底上げを通して企業の成長を支えるIT講師
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
情報処理技術者試験合格（応用情報技術者試験、ITパスポート）
事業者情報
- 氏名
- 片岡美紀（かたおかみき）
- 職種
-
IT講師
IT講師
- 会社名
- 株式会社ミナルキ
- 事業内容
- システム開発（FileMaker開発、導入、運用、定着/内製化支援）
IT研修（生成AI活用、事務作業者向けプログラミングの基礎、Excel、パワーポイント等）
- 住所
-
〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-7-8 ビックライズビル5F
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://minaruki.com/dx/
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