前田かおりプロ

前田かおり

子育て支援サービス事業者
前田かおり

子育て支援サービス事業者

株式会社ケイ・フロント・サービス

子ども・保護者・働く人、三方良しの環境づくりと柔軟な取り組み

藤沢・茅ヶ崎エリアで子育て支援事業を運営。保育所から学童、児童発達支援まで子どもの成長に併せ、切れ目のないサポートを実現。スピード感と柔軟な発想で独自の子育て支援サービスを提供している。

児童育成に特化し、包括的かつ継続的に育児と子育て、子どもたちの成長をサポート

保育、学童、発達支援のインクルーシブ保育・子育て支援の専門家

資格

児童厚生二級指導員
放課後児童支援員

事業者情報

氏名
前田かおり（まえだかおり）
職種
子育て支援サービス事業者
子育て支援サービス事業者
会社名
株式会社ケイ・フロント・サービス
事業内容
保育所運営事業
放課後健全育成事業
障がい児通所施設事業（児童発達支援施設及び放課後等デイサービス）
障がい児相談支援事業
住所
〒253-0017
神奈川県茅ヶ崎市松林1-16-33
営業時間
10:00～18:00
ホームページ
https://www.k-front-service.com/

保育、学童、発達支援のインクルーシブ保育・子育て支援の専門家

