設計から施工まで見据え、性能と質を両立する住まいづくり
設計と施工管理の両面に関わることで、高気密・高断熱・高耐震の性能を施工精度まで落とし込みます。細部の納まりや動線にも配慮し、快適さと耐久性を備えた、長く住み続けられる住まいを提案しています。
マイベストプロ・インタビュー
一年中Tシャツで過ごせる家を目指して。設計と施工の両面で「高気密・高断熱」の住まいを追求
設計と施工を一体で考え、快適な住環境を形にする建築家
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
一級建築士
事業者情報
- 氏名
- 大場貴弘（おおばたかひろ）
- 職種
-
- 会社名
- カサプルデザイン株式会社
- 事業内容
- 各種建築物の設計及び施工（住宅/共同住宅/各種店舗診療所他）
設計施工アドバイザー、工事監理/管理
他建築に関わる一切の業務
- 住所
-
〒224-0014
神奈川県横浜市都筑区牛久保東1-19-1
- 営業時間
- 8:00～17:00
- 定休日
- 日曜
- ホームページ
- https://casapl.jp
