地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

園田朋美プロ

園田朋美

通所型デイサービス

園田朋美プロは鹿児島読売テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
鹿児島読売テレビ
園田朋美プロ
専門家

Mybestpro Members

園田朋美

通所型デイサービス

リハビリサポートセンター

園田朋美プロは鹿児島読売テレビが厳正なる審査をしたマイベストプロ鹿児島の登録専門家です

日常生活動作を応用した独自の機能訓練プログラム

日常生活に直結する動作を応用し、無理のないトレーニングにつなげる独自の機能訓練プログラム。フレッシュな感性と実践力で、身体機能や認知機能だけでなく、個々の生きる力を引き出します。

マイベストプロ・インタビュー

「誰も一人にしない」サポートで、継続した機能訓練の場を提供

生きる意欲とつながる思いを支える機能訓練のプロ

マイベストプロ鹿児島による取材記事

資格

作業療法士

事業者情報

氏名
園田朋美（そのだともみ）
職種
通所型デイサービス
通所型デイサービス
会社名
リハビリサポートセンター
事業内容
通所型デイサービス
　身体機能訓練
　食事や入浴など日常生活の訓練・介助
　レクリエーション
　認知機能訓練
障害者福祉サービス
住所
〒893-0014
鹿児島県鹿屋市寿7丁目5-3
地図を見る
営業時間
8：30～17：30
（利用時間は9:10～12:10、13:20～16:20、9:10～16:20）
定休日
土・日・祝
ホームページ
https://www.rihasapo.com/

プロのインタビューを読む

生きる意欲とつながる思いを支える機能訓練のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ鹿児島
  3. 鹿児島のくらし
  4. 鹿児島のくらしその他
  5. 園田朋美

園田朋美プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼