日常生活動作を応用した独自の機能訓練プログラム
日常生活に直結する動作を応用し、無理のないトレーニングにつなげる独自の機能訓練プログラム。フレッシュな感性と実践力で、身体機能や認知機能だけでなく、個々の生きる力を引き出します。
マイベストプロ・インタビュー
「誰も一人にしない」サポートで、継続した機能訓練の場を提供
生きる意欲とつながる思いを支える機能訓練のプロ
マイベストプロ鹿児島による取材記事
資格
作業療法士
事業者情報
- 氏名
- 園田朋美（そのだともみ）
- 職種
-
通所型デイサービス
通所型デイサービス
- 会社名
- リハビリサポートセンター
- 事業内容
- 通所型デイサービス
身体機能訓練
食事や入浴など日常生活の訓練・介助
レクリエーション
認知機能訓練
障害者福祉サービス
- 住所
-
〒893-0014
鹿児島県鹿屋市寿7丁目5-3
- 営業時間
-
8：30～17：30
（利用時間は9:10～12:10、13:20～16:20、9:10～16:20）
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://www.rihasapo.com/
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