小野健太プロ

小野健太

FRP技術者

小野健太プロはテレビせとうちが厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
小野健太プロ
小野健太

FRP技術者

オノケン工房

小野健太プロはテレビせとうちが厳正なる審査をしたマイベストプロ香川の登録専門家です

FRPの専門知識と技術で、官公庁などでの施工実績多数

国家資格に基づく技術力で、FRPによる受水槽・貯水槽やバキュームカーの修繕・防食施工を行います。新品交換と比べ、コスト削減と環境配慮に貢献する方法を提案。官公庁をはじめ豊富な実績があります。

FRPの技術による受水槽・貯水槽やバキュームカーの修繕で、コストの悩みに応えます

受水槽の修繕やバキュームカーの防食に取り組むFRPのプロ

資格

二級強化ブラスチック成形技能士
防食施工計画士
有機溶剤作業主任者
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

事業者情報

氏名
小野健太（おのけんた）
職種
FRP技術者
FRP技術者
会社名
オノケン工房
事業内容
受水槽・貯水槽修繕事業
バキュームカー防食事業
住所
〒763-0071
香川県丸亀市田村町1695-2
営業時間
9:00～18:00
ホームページ
https://onoken-kobo-frp.com/
その他
香川県仲多度郡琴平町上櫛梨1423‐5（琴平営業所）
香川県まんのう町吉野2721-1（まんのう工場）

