FRPの専門知識と技術で、官公庁などでの施工実績多数

国家資格に基づく技術力で、FRPによる受水槽・貯水槽やバキュームカーの修繕・防食施工を行います。新品交換と比べ、コスト削減と環境配慮に貢献する方法を提案。官公庁をはじめ豊富な実績があります。