FRPの専門知識と技術で、官公庁などでの施工実績多数
国家資格に基づく技術力で、FRPによる受水槽・貯水槽やバキュームカーの修繕・防食施工を行います。新品交換と比べ、コスト削減と環境配慮に貢献する方法を提案。官公庁をはじめ豊富な実績があります。
FRPの技術による受水槽・貯水槽やバキュームカーの修繕で、コストの悩みに応えます
受水槽の修繕やバキュームカーの防食に取り組むFRPのプロ
資格
二級強化ブラスチック成形技能士
防食施工計画士
有機溶剤作業主任者
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
事業者情報
- 氏名
- 小野健太（おのけんた）
- 職種
-
FRP技術者
- 会社名
- オノケン工房
- 事業内容
- 受水槽・貯水槽修繕事業
バキュームカー防食事業
- 住所
-
〒763-0071
香川県丸亀市田村町1695-2
- 営業時間
- 9:00～18:00
- ホームページ
- https://onoken-kobo-frp.com/
- その他
- 香川県仲多度郡琴平町上櫛梨1423‐5（琴平営業所）
香川県まんのう町吉野2721-1（まんのう工場）
