資金繰りの改善に向け、無理のない事業計画を策定
手持ちのキャッシュを厚くすることを重視し、無理のない借入金の返済などにより経営改善に導きます。地方銀行の勤務経験を生かし、経営者と金融機関の“通訳”として企業をサポートします。
銀行勤務経験を生かし運送業・建設業の経営改善を支援するプロ
資格
中小企業診断士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
事業者情報
- 氏名
- 立川敦史（たちかわあつし）
- 職種
経営コンサルタント
- 会社名
- 株式会社B・M・C
- 事業内容
- 事業再生コンサルティング
経営改善、経営計画の策定支援
銀行融資対策、資金調達、資金繰り支援
補助金、認定制度のサポート
- 住所
-
〒761-8072
香川県高松市三条町314番地3 藤川ビル2階
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://bmc-kagawa.co.jp/
