立川敦史プロ

立川敦史

経営コンサルタント

インタビュー
株式会社B・M・C

資金繰りの改善に向け、無理のない事業計画を策定

手持ちのキャッシュを厚くすることを重視し、無理のない借入金の返済などにより経営改善に導きます。地方銀行の勤務経験を生かし、経営者と金融機関の“通訳”として企業をサポートします。

資金繰りや経営改善に向けた事業計画を策定し、中小企業を親身にサポート

銀行勤務経験を生かし運送業・建設業の経営改善を支援するプロ

マイベストプロ香川による取材記事

資格

中小企業診断士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

事業者情報

氏名
立川敦史（たちかわあつし）
職種
経営コンサルタント
経営コンサルタント
会社名
株式会社B・M・C
事業内容
事業再生コンサルティング
経営改善、経営計画の策定支援
銀行融資対策、資金調達、資金繰り支援
補助金、認定制度のサポート
住所
〒761-8072
香川県高松市三条町314番地3　藤川ビル2階
営業時間
ホームページ
https://bmc-kagawa.co.jp/

