身のまわりの困りごとを親身にサポートする家財整理のプロ
株式会社トータルサポート唯一
プロフィール
家財整理 ／ 佐々木松次プロの一番の強み
家財整理から清掃、ハウスリフォームまでワンストップで対応
自治体やパートナー企業と連携し、家財整理からハウスクリーニング・リフォームまでトータルにサポート。家財は要望に応じてリサイクルや買い取りも可能。依頼主の立場に立ち、親身に対応。
DATA
- 氏名
- 佐々木松次（ささきしょうじ）
- 会社名
- 株式会社トータルサポート唯一
- 事業内容
-
家財整理・生前整理・遺品整理・空き家整理
終活アドバイス
不用品回収
ハウスリフォーム・ハウスクリーニング
不動産紹介
相続相談・専門家紹介
オフィス環境診断
- 職種
- 家財整理
- 資格
-
古物商許可
オフィス環境診断士1級
- 住所
-
〒020-0125
岩手県 盛岡市上堂1丁目16-48
- 電話
-
0120-14-3741
- 営業時間
- 9時〜18時
- 定休日
- 日
- ホームページ
- https://www.total-y.com/
佐々木松次プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
株式会社トータルサポート唯一
担当佐々木松次（ささきしょうじ）