労務管理と実務支援で企業の成長を継続的にサポート

手続きが煩雑な就業規則の作成・改訂、各種手続き、給与計算、助成金申請を一括サポート。勤務制度設計や研修を通じて、創業から発展まで誠実に伴走し、経営者とともに“人が育ち、安心して働ける職場”をつくります