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戸小台沙智

社会保険労務士

社会保険労務士戸小台事務所

戸小台沙智プロはＩＢＣ岩手放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ岩手の登録専門家です

労務管理と実務支援で企業の成長を継続的にサポート

手続きが煩雑な就業規則の作成・改訂、各種手続き、給与計算、助成金申請を一括サポート。勤務制度設計や研修を通じて、創業から発展まで誠実に伴走し、経営者とともに“人が育ち、安心して働ける職場”をつくります

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マイベストプロ岩手による取材記事

資格

社会保険労務士

事業者情報

氏名
戸小台沙智（とこだいさち）
職種
社会保険労務士
社会保険労務士
会社名
社会保険労務士戸小台事務所
事業内容
人事・労務コンサルティング / 助成金コンサルティング及び申請代行 / 社会保険・労働保険手続書類作成及び提出代行 / 就業規則作成・変更手続及び届出代行 / 給与計算代行 / 労災防止安全指導 / セミナー・講演
住所
〒020-0121
岩手県盛岡市月が丘3丁目8-12F-B
地図を見る
営業時間
9：30～16：30
定休日
土日祝（事前予約があれば対応可）
ホームページ
https://tokodai-sr.com/

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