労務管理と実務支援で企業の成長を継続的にサポート
手続きが煩雑な就業規則の作成・改訂、各種手続き、給与計算、助成金申請を一括サポート。勤務制度設計や研修を通じて、創業から発展まで誠実に伴走し、経営者とともに“人が育ち、安心して働ける職場”をつくります
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マイベストプロ岩手による取材記事
資格
社会保険労務士
事業者情報
- 氏名
- 戸小台沙智（とこだいさち）
- 職種
-
社会保険労務士
社会保険労務士
- 会社名
- 社会保険労務士戸小台事務所
- 事業内容
- 人事・労務コンサルティング / 助成金コンサルティング及び申請代行 / 社会保険・労働保険手続書類作成及び提出代行 / 就業規則作成・変更手続及び届出代行 / 給与計算代行 / 労災防止安全指導 / セミナー・講演
- 住所
-
〒020-0121
岩手県盛岡市月が丘3丁目8-12F-B
- 営業時間
- 9：30～16：30
- 定休日
- 土日祝（事前予約があれば対応可）
- ホームページ
- https://tokodai-sr.com/
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