土木、外構工事から水道工事まで一貫して請け負うことが可能
土木工事をはじめ、上下水道工事や一般住宅の外構、舗装工事など、幅広い分野で対応。難易度の高い工事にも柔軟に対応し、長年培った技術で仕上げます。現場には若手社員も多く活気のある雰囲気で取り組んでいます。
マイベストプロ・インタビュー
土木・水道工事業者としてインフラを整え、暮らしの基盤をつくり、地域社会に貢献
公共事業から住宅の水道・外構工事まで幅広い工事に対応するプロ
マイベストプロ岩手による取材記事
資格
一般建設業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
排水設備工事指定店（奥州、一関、金ヶ崎、北上、花巻）
指定給水装置工事事業者（奥州、一関、金ヶ崎、中部企業団、平泉）
事業者情報
- 氏名
- 菅野弘一（かんのひろかず）
- 職種
-
土木・水道工事業
土木・水道工事業
- 会社名
- 株式会社水土環境
- 事業内容
- 一般建設業
・土木工事業
・とび・土工工事業
・水道施設工事業
・舗装工事業
・管工事業
・解体工事業
- 住所
-
〒023-1101
岩手県奥州市江刺岩谷堂字北八日市229-2
- 営業時間
- 8:00-17:00
- ホームページ
- https://suido-kankyo.com/
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