土木工事をはじめ、上下水道工事や一般住宅の外構、舗装工事など、幅広い分野で対応。難易度の高い工事にも柔軟に対応し、長年培った技術で仕上げます。現場には若手社員も多く活気のある雰囲気で取り組んでいます。

資格

一般建設業許可

産業廃棄物収集運搬業許可

排水設備工事指定店（奥州、一関、金ヶ崎、北上、花巻）

指定給水装置工事事業者（奥州、一関、金ヶ崎、中部企業団、平泉）