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菅野弘一プロ

菅野弘一

土木・水道工事業

菅野弘一プロはＩＢＣ岩手放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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菅野弘一

土木・水道工事業

株式会社水土環境

菅野弘一プロはＩＢＣ岩手放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ岩手の登録専門家です

土木、外構工事から水道工事まで一貫して請け負うことが可能

土木工事をはじめ、上下水道工事や一般住宅の外構、舗装工事など、幅広い分野で対応。難易度の高い工事にも柔軟に対応し、長年培った技術で仕上げます。現場には若手社員も多く活気のある雰囲気で取り組んでいます。

マイベストプロ・インタビュー

土木・水道工事業者としてインフラを整え、暮らしの基盤をつくり、地域社会に貢献

公共事業から住宅の水道・外構工事まで幅広い工事に対応するプロ

マイベストプロ岩手による取材記事

資格

一般建設業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
排水設備工事指定店（奥州、一関、金ヶ崎、北上、花巻）
指定給水装置工事事業者（奥州、一関、金ヶ崎、中部企業団、平泉）

事業者情報

氏名
菅野弘一（かんのひろかず）
職種
土木・水道工事業
土木・水道工事業
会社名
株式会社水土環境
事業内容
一般建設業
・土木工事業
・とび・土工工事業
・水道施設工事業
・舗装工事業
・管工事業
・解体工事業
住所
〒023-1101
岩手県奥州市江刺岩谷堂字北八日市229-2
地図を見る
営業時間
8:00-17:00
ホームページ
https://suido-kankyo.com/

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