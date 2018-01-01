くらし／生活支援・身上監護 ／ 髙橋一久プロの一番の強み

病院・施設入所の身元保証、任意後見、死後事務委任等のサポート

高齢社会での認知症対策と核家族化での各種支援サポート。金銭・財産管理、相続対策、死後の各種行政手続き・生命保険・葬儀・埋葬他関連業務の代行全般をワンストップで委任を受けることが可能。