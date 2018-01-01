単身者や、身内に頼れない高齢者のお悩み解決のプロ
髙橋一久（たかはしかずひさ） ／ くらし／生活支援・身上監護
一般社団法人 シニア・総合・サポート（監事設置法人）
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- 0197-47-5995
プロフィール
くらし／生活支援・身上監護 ／ 髙橋一久プロの一番の強み
病院・施設入所の身元保証、任意後見、死後事務委任等のサポート
高齢社会での認知症対策と核家族化での各種支援サポート。金銭・財産管理、相続対策、死後の各種行政手続き・生命保険・葬儀・埋葬他関連業務の代行全般をワンストップで委任を受けることが可能。
経歴
2018年11月 一般社団法人 シニア・総合・サポート設立
※シニアサポートとして岩手県初の組織として発足。
実績
包括支援センター、社会福祉協議会等の行政組織、介護福祉施設、病院等との連携を確立している。また、法的な観点からのアドバイスを受けるために、弁護士・司法書士・税理士とも密に連携している。
DATA
- 氏名
- 髙橋一久（たかはしかずひさ）
- 会社名
- 一般社団法人 シニア・総合・サポート（監事設置法人）
- 事業内容
-
1 身元保証、生活支援サポート
・施設や入院等で必要な身元保証、入居支援
・入院時の付き添い、手続きの代行
・手術等の内容確認・承諾、付き添い
・日常必要な生活支援・買い物・郵便物届け・お話相手・お散歩同行等
・金銭管理、各種支払い代行
・留守宅の見回り、住所変更、郵便処理、診察付き添い等のサポート
2 任意後見、遺言作成（尊厳死含む）のサポート
・任意後見は将来の認知症対策（判断能力があるうちの契約が原則）
・委任契約を付帯することで契約時から金銭管理・身上監護が可能
・遺言は自筆証書遺言(法務局預り新制度)と公正証書遺言をサポート
3 死後事務委任
・行政機関への諸手続・戸籍抹消・年金・国保解約等
・施設・病院入所残金精算・退去手続き、
・葬儀の代行手続き、訃報連絡、喪主代行
・埋葬・供養の代行（菩提寺があれば対応）
・自然葬・海洋葬の代行（お墓の無い方・必要ない方などの利用が多い）
・賃貸住居の明け渡し、賃料精算
・遺品整理、形見分け（希望があれば）
・電話、公共料金、新聞、TV等の解約
・納税管理人として死亡年度税金の納税（健康保険税、固定資産税等）
・パソコン、携帯等のアカウント削除・故人情報削除の上廃棄 等
- 専門分野
- 身元保証、生活支援、金銭管理、終焉・死後事務支援、任意後見、遺品整理支援、各種精算支援、生命保険等請求代行等
- 特徴
- 終活に関する関連事項をワンストップで相談、依頼が可能であること。
- 職種
- 終活関連総合
- 資格
- 市民後見人養成講座終了
- 住所
-
〒023-1124
岩手県 奥州市江刺六日町7-22・3F
鉄筋3階建ての3階が事務所です。 ご来社の節は、事前にお知らせください。
- 電話
-
0197-47-5995
FAX：0197-47-6315
- 営業時間
- 8：30～17：30
- 定休日
- 土・日曜、祝日（年末年始は役所暦に準ずる）
- ホームページ
- https://senior-support.net/
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