テニスを通じて子どもの心身発達を支援するプロ
一般社団法人JSTC
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プロフィール
テニス指導者 ／ 吉田洋一プロの一番の強み
人間工学的なテニス指導で子どもの心身の発達をサポート
子どもがテニスを通じて、身体の動かし方や潜在的な能力を引き出し、運動の基礎づくりをサポート。さらに子どもが主体的に取り組む大会を企画開催し、その中で対話的な深い学びを習得し、自律性を高める指導を行う。
DATA
- 氏名
- 吉田洋一（よしだよういち）
- 会社名
- 一般社団法人JSTC
- 事業内容
-
テニスの指導及び大会企画
子どもの心身の発達の支援
- 職種
-
テニス指導者
子どもの心身発達の心理士
- 資格
-
日本心理学会認定心理士
日本スポーツ協会スポーツ指導者 ソフトテニスコーチ2
NPO法人日本コオーディネーショントレーニング協会 JACOT認定普及員
- 住所
-
〒020-0572
岩手県 岩手郡雫石町西安庭41-18-36
- 営業時間
- 8：30～17：30
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担当吉田洋一（よしだよういち）