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吉田洋一

テニスを通じて子どもの心身発達を支援するプロ

吉田洋一（よしだよういち） ／ テニス指導者

一般社団法人JSTC

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090-2790-5389

プロフィール

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テニス指導者 ／ 吉田洋一プロの一番の強み

人間工学的なテニス指導で子どもの心身の発達をサポート

子どもがテニスを通じて、身体の動かし方や潜在的な能力を引き出し、運動の基礎づくりをサポート。さらに子どもが主体的に取り組む大会を企画開催し、その中で対話的な深い学びを習得し、自律性を高める指導を行う。

DATA

氏名
吉田洋一（よしだよういち）
会社名
一般社団法人JSTC
事業内容
テニスの指導及び大会企画　
子どもの心身の発達の支援
職種
テニス指導者
子どもの心身発達の心理士
資格
日本心理学会認定心理士
日本スポーツ協会スポーツ指導者　ソフトテニスコーチ2
NPO法人日本コオーディネーショントレーニング協会　JACOT認定普及員
住所
〒020-0572
岩手県 岩手郡雫石町西安庭41-18-36
電話
090-2790-5389
営業時間
8：30～17：30
ホームページ
http://www7b.biglobe.ne.jp/~jstc/
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