テニス指導者 ／ 吉田洋一プロの一番の強み

人間工学的なテニス指導で子どもの心身の発達をサポート

子どもがテニスを通じて、身体の動かし方や潜在的な能力を引き出し、運動の基礎づくりをサポート。さらに子どもが主体的に取り組む大会を企画開催し、その中で対話的な深い学びを習得し、自律性を高める指導を行う。