補助金や税制優遇も生かして再生可能エネルギーの仕組みを構築
老舗建設会社が太陽光発電システムをブランド化。再生可能エネルギー設置に関する問題解決、補助金活用、メンテナンスまで総合的にサービス提供。平常時の電気代削減や、蓄電池と組み合わせて災害時の電源確保にも。
マイベストプロ・インタビュー
電気代の高騰や自然災害への備え、地球環境保全のために太陽光発電システムを提案
電気代削減サポートで悩みを解決に導く太陽光発電システムのプロ
マイベストプロ岩手による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 水本慶（みずもとけい）
- 職種
-
エネルギーコンサルタント
エネルギーコンサルタント
- 会社名
- 百万石建設株式会社
- 事業内容
- ■特定建設業（土木・建築・大工・とび大工・屋根・タイルれんがブロック・鋼構造物・舗装・塗装・内装仕上げ・造園・水道施設の各工事業）
■一般建築業（管工事業）
■エネルギーコンサルティング事業（住宅用太陽光発電・蓄電池システムの設計施工販売、産業用自家消費型太陽光発電・蓄電池システムの設計施工販売、太陽光発電システムの運用、保守点検、整備、維持管理）
- 住所
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〒028-3615
岩手県紫波郡矢巾町南矢幅6-606
- 受付時間
- 平日 10:00～17:00
- ホームページ
- https://www.solar.wisesoleil.jp/
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