■特定建設業（土木・建築・大工・とび大工・屋根・タイルれんがブロック・鋼構造物・舗装・塗装・内装仕上げ・造園・水道施設の各工事業）

■一般建築業（管工事業）

■エネルギーコンサルティング事業（住宅用太陽光発電・蓄電池システムの設計施工販売、産業用自家消費型太陽光発電・蓄電池システムの設計施工販売、太陽光発電システムの運用、保守点検、整備、維持管理）