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エネルギーコンサルタント

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エネルギーコンサルタント

百万石建設株式会社

水本慶プロはＩＢＣ岩手放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ岩手の登録専門家です

補助金や税制優遇も生かして再生可能エネルギーの仕組みを構築

老舗建設会社が太陽光発電システムをブランド化。再生可能エネルギー設置に関する問題解決、補助金活用、メンテナンスまで総合的にサービス提供。平常時の電気代削減や、蓄電池と組み合わせて災害時の電源確保にも。

マイベストプロ・インタビュー

電気代の高騰や自然災害への備え、地球環境保全のために太陽光発電システムを提案

電気代削減サポートで悩みを解決に導く太陽光発電システムのプロ

マイベストプロ岩手による取材記事

事業者情報

氏名
水本慶（みずもとけい）
職種
エネルギーコンサルタント
エネルギーコンサルタント
会社名
百万石建設株式会社
事業内容
■特定建設業（土木・建築・大工・とび大工・屋根・タイルれんがブロック・鋼構造物・舗装・塗装・内装仕上げ・造園・水道施設の各工事業）
■一般建築業（管工事業）
■エネルギーコンサルティング事業（住宅用太陽光発電・蓄電池システムの設計施工販売、産業用自家消費型太陽光発電・蓄電池システムの設計施工販売、太陽光発電システムの運用、保守点検、整備、維持管理）
住所
〒028-3615
岩手県紫波郡矢巾町南矢幅6-606
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受付時間
平日 10:00～17:00
ホームページ
https://www.solar.wisesoleil.jp/

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