川端絵美プロ

川端絵美

イメージコンサルタント

川端絵美

イメージコンサルタント

トータルビューティーサロンSTELLA

1万人以上の美容実績。外見と内面を整え、人生まで輝かせる

東京で培ったヘアメイク技術と、カラー・骨格・顔タイプ診断を融合。似合うを感覚ではなく理論で導き、垢抜けを実現。継続サポートで外見だけでなくマインドも磨き、芯から輝く女性を育てる。

似合うファッション＆メイクで「自分らしい美しさ」を引き出し、内面から輝く人生を提案

女性の自分らしい美しさを導くトータルビューティーのプロ

資格

美容師免許
日本化粧品検定1級
CSCA認定 16タイプ・パーソナルカラーアナリスト
CSCA認定 骨格分析パーソナルスタイリスト
日本顔タイプ診断協会 顔タイプアドバイザー1級

事業者情報

氏名
川端絵美（かわばたえみ）
職種
イメージコンサルタント
会社名
トータルビューティーサロンSTELLA
事業内容
トータルビューティーコース
カラーファッションコース
16タイプパーソナルカラー
長期サポートサービス
企業向け講座・研修
住所
〒921-8054
石川県金沢市西金沢
営業時間
10：00～16：00
ホームページ
https://stella-beauty.jp/

