建物の構造や周辺環境を見極め、丁寧に準備した上で作業に臨む

解体工事を通じて土地の有効活用につなげ、家づくり、街づくりで地域の発展に貢献

資格

工作物石綿事前調査者講習修了

建築物石綿含有建材調査者講習修了

労働安全衛生法による技能講習修了

フォークリフト運転

車両系建設機械(整地等)運転

玉掛け

小型移動式クレーン運転

車両系建設機械(解体用)運転

特定化学物質等作業主任者