下口文成プロ

下口文成

解体工事業

下口文成プロは北陸放送が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
下口文成プロ
下口文成

解体工事業

株式会社インプラス

下口文成プロは北陸放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ石川の登録専門家です

建物の構造や周辺環境を見極め、丁寧に準備した上で作業に臨む

建物の構造や築年数、周辺環境を事前にじっくりと確認し、現場に合わせた適切な解体方法を選択。作業時の騒音など、近隣住民への配慮も行いながら、安全な施工を目指す。

解体工事を通じて土地の有効活用につなげ、家づくり、街づくりで地域の発展に貢献

現場対応力と技術力を磨き続ける解体工事のプロ

マイベストプロ石川による取材記事

資格

資格

工作物石綿事前調査者講習修了
建築物石綿含有建材調査者講習修了
労働安全衛生法による技能講習修了
フォークリフト運転
車両系建設機械(整地等)運転
玉掛け
小型移動式クレーン運転
車両系建設機械(解体用)運転
特定化学物質等作業主任者

事業者情報

氏名
下口文成（しもぐちふみなり）
職種
解体工事業
解体工事業
会社名
株式会社インプラス
事業内容
木造解体
RC解体
鉄骨造解体
内装解体
部分解体
住所
〒922-0414
石川県加賀市片山津町リ19番地4
営業時間
8:00～17:00
定休日
第2・4土、日祝
ホームページ
https://www.inplus1126.com/

