建物の構造や周辺環境を見極め、丁寧に準備した上で作業に臨む
建物の構造や築年数、周辺環境を事前にじっくりと確認し、現場に合わせた適切な解体方法を選択。作業時の騒音など、近隣住民への配慮も行いながら、安全な施工を目指す。
解体工事を通じて土地の有効活用につなげ、家づくり、街づくりで地域の発展に貢献
現場対応力と技術力を磨き続ける解体工事のプロ
資格
工作物石綿事前調査者講習修了
建築物石綿含有建材調査者講習修了
労働安全衛生法による技能講習修了
フォークリフト運転
車両系建設機械(整地等)運転
玉掛け
小型移動式クレーン運転
車両系建設機械(解体用)運転
特定化学物質等作業主任者
事業者情報
- 氏名
- 下口文成（しもぐちふみなり）
- 職種
-
解体工事業
解体工事業
- 会社名
- 株式会社インプラス
- 事業内容
- 木造解体
RC解体
鉄骨造解体
内装解体
部分解体
- 住所
-
〒922-0414
石川県加賀市片山津町リ19番地4
- 営業時間
- 8:00～17:00
- 定休日
- 第2・4土、日祝
- ホームページ
- https://www.inplus1126.com/
