心理とAIの専門家が課題を丁寧に整理し、適したAIを提案
フリーランスから大手企業まで幅広い事業者様に、オーダーメイドのAI開発で課題解決のお手伝いをしてきました。心理士の知見を活かし、「人の心」を軸にビジネス課題解決やお客様のニーズに合うご提案をいたします
マイベストプロ・インタビュー
オーダーメイドのAI開発で、業務効率化や新サービスの創出に貢献
業務効率化、新サービス創出を支援するオウンドAIの専門家
マイベストプロ茨城による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 坂本義志（さかもとぎし）
- 職種
AI開発
AI開発
- 会社名
- 合同会社RATIO Lab.
- 事業内容
- オウンドAI開発
教育関連事業（学習教室の経営、学習教材の作成・販売）
クリエイティブ関連事業（画像・印刷物のデザイン、写真・映像撮影、音楽・音声作品の制作・編集）
- 住所
〒305-0051
茨城県つくば市二の宮2-7-20-3階
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.ratio-lab.com/
