建設業の許認可申請に豊富な実績
建設業許可申請に豊富な実績を持つ。質で勝負を信条に丁寧なカウンセリングで相談者の実績をブラッシュアップし、一般建設業から特定建設業へのステップアップにも対応。建設業まわりのあらゆる行政手続きを担う。
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建設業許可申請手続きに特化した行政書士
マイベストプロ茨城による取材記事
資格
行政書士
申請取次行政書士
事業者情報
- 氏名
- 小河俊行（おごうとしゆき）
- 職種
-
行政書士
行政書士
- 会社名
- 小河行政書士事務所
- 事業内容
- ・建設業許可申請
・決算変更届、経営事項審査、経営状況分析
・入札参加指名
・会計記帳
・労働保険、社会保険の事務手続き・相談
・外国人の雇用に関わる申請
・成年後見の申立手続き
・生活保護申請
- 住所
-
〒300-1511
茨城県取手市椚木920-9
- 営業時間
- 8:00～17:00
- ホームページ
- https://ogo-office.com/
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