販売、買取、板金、塗装、整備、カスタムまで自動車全般のプロ
株式会社エムクライム
- お電話での
お問い合わせ
- 0794-73-8000
プロフィール
森本光則プロの一番の強み
真っ当な商品を適正な価格で販売
真っ当な商品を適正な価格で販売。板金、塗装、整備、カスタムまで全て対応できるハイラックスサーフなどSUV・4WD専門の自動車販売店。
DATA
- 氏名
- 森本光則（もりもとみつのり）
- 会社名
- 株式会社エムクライム
- 事業内容
-
ウィード（SUV、4WD専門店）
三木スズキ（スズキ代理販売店）
ユーポス（自動車買取店）
ウィードベース（板金塗装、整備、カスタム）
Ikamper Japan、LYCANI Japan（アウトドア事業）
エムクライム（自動車パーツ販売）
ウィードマリン、マウントリーナ（マリン事業）
Dr関塾 加佐校（学習塾）
L.I.B Australia Pty Ltd（海外事業）
農業
- 職種
- ハイラックスサーフ専門の自動車販売業
- 住所
-
〒673-0415
兵庫県 三木市府内町401-1
- 電話
-
0794-73-8000
- 営業時間
- 9:00～19:00
- 定休日
- 水曜日
- ホームページ
- http://weed10.com/
森本光則プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
株式会社エムクライム
担当森本光則（もりもとみつのり）