森下正子プロ

森下正子

販促戦略コンサルタント

森下正子プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

森下正子
森下正子

販促戦略コンサルタント

三田ローズガーデン

森下正子プロは神戸新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ神戸の登録専門家です

起業ノウハウを伝える伴走型サポート

自らの起業経験を生かし、実践的な経営支援を提供。お金をかけない広報戦略や商談会出展など、スモールスタートを後押しします。一人一人の「好き」や「得意」を形にし、自走できるまで伴走サポート。

スモールスタートでかなえる「好きなことで起業」

「好きなことで起業」を伴走サポートするプロ

事業者情報

氏名
森下正子（もりしたまさこ）
職種
販促戦略コンサルタント
販促戦略コンサルタント
会社名
三田ローズガーデン
事業内容
・起業・経営支援：お金をかけない広報戦略、商談会出展のサポート、セミナー　
・起業塾「ブリリアントスクール」の運営
・店舗運営：ローズオイル施術、天然石鑑定販売、レンタルスペース提供　など
住所
〒669-1513
兵庫県三田市三輪2-1-12　丹商ビル201
地図を見る
営業時間
10:00～24:00
ホームページ
https://sites.google.com/view/sandarosegarden/

