起業ノウハウを伝える伴走型サポート
自らの起業経験を生かし、実践的な経営支援を提供。お金をかけない広報戦略や商談会出展など、スモールスタートを後押しします。一人一人の「好き」や「得意」を形にし、自走できるまで伴走サポート。
マイベストプロ・インタビュー
スモールスタートでかなえる「好きなことで起業」
「好きなことで起業」を伴走サポートするプロ
マイベストプロ神戸による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 森下正子（もりしたまさこ）
- 職種
-
販促戦略コンサルタント
販促戦略コンサルタント
- 会社名
- 三田ローズガーデン
- 事業内容
- ・起業・経営支援：お金をかけない広報戦略、商談会出展のサポート、セミナー
・起業塾「ブリリアントスクール」の運営
・店舗運営：ローズオイル施術、天然石鑑定販売、レンタルスペース提供 など
- 住所
-
〒669-1513
兵庫県三田市三輪2-1-12 丹商ビル201
- 営業時間
- 10:00～24:00
- ホームページ
- https://sites.google.com/view/sandarosegarden/
プロのインタビューを読む
「好きなことで起業」を伴走サポートするプロ