返品、保証、不具合にも対応し輸入商品に対する不安を軽減
日本では入手困難な海外の憧れの品を届け、生活を豊かにする輸入代行のプロ。動作確認を行い、頑丈な梱包で海外から配送。返品やトラブルにも迅速に対応し、購入に伴う顧客の不安をやわらげます。
マイベストプロ・インタビュー
デザイン性と機能性を兼ね備えた海外のキッチン家電で、個性あふれる空間に
日本では入手困難な商品を海外から取り寄せる輸入代行のプロ
マイベストプロ神戸による取材記事
資格
古物商許可
事業者情報
- 氏名
- 西村貴之（にしむらたかゆき）
- 職種
-
個人輸入代行業
個人輸入代行業
- 会社名
- 有限会社Alphaespace
- 事業内容
- 輸入キッチン家電を含む雑貨の販売
イタリア ランチリオ社：家庭用エスプレッソマシン正規輸入代理店
ドイツ クロマ社：ポルシェデザイン ナイフ 輸入代理店
- 住所
-
〒651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通2-2-25-404
- 営業時間
- 10〜18時
- ホームページ
- https://alphaespace.com/
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