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西村貴之

個人輸入代行業

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西村貴之

個人輸入代行業

有限会社Alphaespace

西村貴之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ神戸の登録専門家です

返品、保証、不具合にも対応し輸入商品に対する不安を軽減

日本では入手困難な海外の憧れの品を届け、生活を豊かにする輸入代行のプロ。動作確認を行い、頑丈な梱包で海外から配送。返品やトラブルにも迅速に対応し、購入に伴う顧客の不安をやわらげます。

マイベストプロ・インタビュー

デザイン性と機能性を兼ね備えた海外のキッチン家電で、個性あふれる空間に

日本では入手困難な商品を海外から取り寄せる輸入代行のプロ

マイベストプロ神戸による取材記事

資格

古物商許可

事業者情報

氏名
西村貴之（にしむらたかゆき）
職種
個人輸入代行業
個人輸入代行業
会社名
有限会社Alphaespace
事業内容
輸入キッチン家電を含む雑貨の販売
イタリア ランチリオ社：家庭用エスプレッソマシン正規輸入代理店
ドイツ クロマ社：ポルシェデザイン　ナイフ　輸入代理店
住所
〒651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通2-2-25-404
地図を見る
営業時間
10〜18時
ホームページ
https://alphaespace.com/

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