竹内重宏プロ

竹内重宏

建築士

竹内重宏プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
竹内重宏プロ
竹内重宏

建築士

竹内建築



伝統建築に現代建築の技術を取り入れ、古民家再生に取り組む

家は住む人の命を守るための場でもあることを念頭に、耐震性を強化した古民家のリフォームに注力。依頼主が気になる断熱性や費用の問題についても適切にアドバイス。将来的にはドローンを活用した点検も構想。

古民家再生に現代の技術を活用し、住む人が安全で快適に暮らせる住まいへ

耐震性と断熱性を強化し、古民家の再生に取り組むプロ

資格

一般建設業許可
建設業経理事務士
二級建築士
木造建築士
古民家鑑定士1級

事業者情報

氏名
竹内重宏（たけうちしげひろ）
職種
建築士

会社名
竹内建築
事業内容
古民家再生事業：リフォーム全般（耐震改修工事　空き家支援　介護リフォーム等）
新築物件等の建築
住所
〒675-1215
兵庫県加古川市上荘町都台2-9-6
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.takeuchikenchiku.com/

耐震性と断熱性を強化し、古民家の再生に取り組むプロ

