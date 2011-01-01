無理のない資金計画で住宅購入をサポートするプロ
おうちの買い方相談室 札幌店
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お問い合わせ
- 011-600-6362
プロフィール
住宅購入コンサルティング ／ 織田英市プロの一番の強み
家族の笑顔の思い出を作る住宅購入をサポート
家族の笑顔と将来に続く思い出を作るマイホーム。住宅購入前の適正予算診断から、無理のない資金計画・家計の相談、住宅会社や不動産会社の紹介まで専門家がワンストップでサポートします。
経歴
2011年 保険募集人として活動。
2021年10月 ファイナンシャル・プランナーとして個人事業で開業。個人向けのコンサルティングが中心（家計管理、資産形成）。
2022年9月 「おうちの買い方相談室 札幌店」開店。住宅購入における相談業務、住宅会社・不動産会社への紹介、現在に至る。
DATA
- 氏名
- 織田英市（おりたえいいち）
- 会社名
- おうちの買い方相談室 札幌店
- 事業内容
-
・住宅購入支援
適正予算診断
住宅会社紹介
土地探し
住宅ローンアドバイス
見積もりチェック
間取りアドバイス
・資産形成サポート
- 職種
- 住宅購入コンサルティング
- 資格
-
AFP（日本FP協会）
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
一般社団法人日本住宅FP協会 住宅エキスパート
一般財団法人住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー
一般社団法人日本住宅購入診断士協会 住宅購入診断士
- 住所
-
〒003-0022
北海道 札幌市白石区南郷通12丁目南2-25
- 電話
-
011-600-6362
- 営業時間
- 10:00～18:00
- 定休日
- 不定休
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