プロフィール

経歴

2011年 保険募集人として活動。

2021年10月 ファイナンシャル・プランナーとして個人事業で開業。個人向けのコンサルティングが中心（家計管理、資産形成）。

2022年9月 「おうちの買い方相談室 札幌店」開店。住宅購入における相談業務、住宅会社・不動産会社への紹介、現在に至る。

