不倫慰謝料問題、刑事事件、相続問題に注力。早期解決を目指す
刑事事件や不倫慰謝料を請求された場合は時間に関わらず電話で相談可能。迅速な対応で早期解決を目指します。銀行員経験を生かして遺言書作成・執行にも注力。残された家族が困らないように尽力します。
マイベストプロ・インタビュー
不倫慰謝料、刑事事件、遺言相続を中心に、依頼者の利益のために札幌・北海道で活躍する女性弁護士
不倫慰謝料、刑事事件、相続の問題に強い法律のプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
弁護士（札幌弁護士会所属）
事業者情報
- 氏名
- 南村早紀（みなみむらさき）
- 職種
-
弁護士
- 会社名
- みなみむら法律事務所
- 事業内容
- 不倫慰謝料・婚約破棄・貞操権侵害・離婚などの男女問題
刑事事件（少年事件、外国人事件も対応）
遺言・相続（特に遺言書作成や遺言執行に注力）
- 住所
-
〒060-0001
北海道札幌市中央区北一条西5丁目2番地興銀ビル9階
- 営業時間
- 平日10時から17時（但し、刑事事件や不倫慰謝料を請求された場合は日時を問わず、お電話でご相談可能）
- ホームページ
- https://minamimura.jp/
プロのインタビューを読む
