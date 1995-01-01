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奥澤智宏プロ

奥澤智宏

投資アナリスト

奥澤智宏プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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奥澤智宏

投資アナリスト

どさんこ投資スクール

奥澤智宏プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

アウトプット型学習で、初心者でも無理なく投資スキルを習得

心理学の資格を取得している事もあり「教育心理学」をレッスンに取り入れている投資アナリスト。難しい投資の専門用語も初心者にも分かるように、簡単な言葉で解説し、在校生からのサポート体制に関する評価も高い。

マイベストプロ・インタビュー

「心理学」を取り入れたアウトプットを重視した投資スクール

心理学をベースとした投資のプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

経歴

1976年　富山県で産まれ、幼少期は大阪府で過ごす
1992年　東海高校に入学　名古屋にて3年間初めて1人暮らしを経験
1995年　東北大学工学部入学
1999年　東北大学大学院前期博士課程　推薦入学
2001年　Panasonic株式会社に研究開発職として入社
2006年　社内最速で主事に昇進
2014年　独立、大阪FX教室設立し、1500人以上の個人投資家育成
2024年　総合投資スクールとしてウェルネス総合投資アカデミーに教室名変更
2026年　北海道に移住、どさんこ投資スクールに教室名変更

実績

第1回　資産運用EXPO関西　登壇
第2回　資産運用EXPO関西　登壇
FXDD主催　FXトレードコンテストで4年連続10位以内入賞
FXDD主催　FXトレードコンテストで受講生3名が優勝実績有
裁量取引きに追加して、FX自動売買ソフトを開発

資格

◆国際テクニカルアナリスト連盟
　認定テクニカルアナリスト（CFTeⓇ）
◆日本証券アナリスト協会検定会員補（CCMAⓇ）
◆東北大学大学院修士課程修了

事業者情報

氏名
奥澤智宏（おくざわともひろ）
職種
投資アナリスト
投資スクール講師
会社名
どさんこ投資スクール
事業内容
■ グループレッスン
■ 法人コンサルティング
■ 法人様向け・投資教育研修
（全国からオンライン受講可）
専門分野
投資教育、心理学、FX、株式投資、仮想通貨、NISA、iDeCo、積み立て投資
住所
〒060-0006
北海道札幌市中央区北6条西20丁目2-24
地図を見る
営業時間
10:00～20:00
定休日
お盆および年末年始
ホームページ
https://wellness-toushi.jp/

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