地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

薄井貴絵プロ

薄井貴絵

ラッピングコーディネーター

薄井貴絵プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
中国新聞社
薄井貴絵プロ
専門家

Mybestpro Members

薄井貴絵

ラッピングコーディネーター

ラッピング専家usui

薄井貴絵プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

豊富な現場経験にもとづく、ラッピング技術と指導力

ラッピングコーディネーター兼講師として、全国の百貨店や商業施設で活躍。広島市内にラッピング専門のアトリエを構え、持ち込みや教室、資材販売に対応。企業研修やイベントでの出張教室にも対応

マイベストプロ・インタビュー

贈り手の思いを大切に包み、商品や企業の価値を高める実用的なラッピングを全国でレクチャー

全国で活躍するラッピングコーディネート＆ラッピング指導のプロ

マイベストプロ広島による取材記事

事業者情報

氏名
薄井貴絵（うすいきえ）
職種
ラッピングコーディネーター
ラッピングコーディネーター
会社名
ラッピング専家usui
事業内容
ラッピングショップ・ラッピングコーナー運営
ラッピングの教室・出張教室
ラッピングの企業研修・専門学校講師
住所
〒733-0021
広島県広島市西区上天満町2-13-201
地図を見る
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.instagram.com/wrappingsenka/

プロのインタビューを読む

全国で活躍するラッピングコーディネート＆ラッピング指導のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ広島
  3. 広島のくらし
  4. 広島のギフト・贈り物・プレゼント
  5. 薄井貴絵

薄井貴絵プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼