豊富な現場経験にもとづく、ラッピング技術と指導力
ラッピングコーディネーター兼講師として、全国の百貨店や商業施設で活躍。広島市内にラッピング専門のアトリエを構え、持ち込みや教室、資材販売に対応。企業研修やイベントでの出張教室にも対応
マイベストプロ・インタビュー
贈り手の思いを大切に包み、商品や企業の価値を高める実用的なラッピングを全国でレクチャー
全国で活躍するラッピングコーディネート＆ラッピング指導のプロ
マイベストプロ広島による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 薄井貴絵（うすいきえ）
- 職種
-
ラッピングコーディネーター
ラッピングコーディネーター
- 会社名
- ラッピング専家usui
- 事業内容
- ラッピングショップ・ラッピングコーナー運営
ラッピングの教室・出張教室
ラッピングの企業研修・専門学校講師
- 住所
-
〒733-0021
広島県広島市西区上天満町2-13-201
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.instagram.com/wrappingsenka/
プロのインタビューを読む
全国で活躍するラッピングコーディネート＆ラッピング指導のプロ