呉市・阿賀で水揚げされた魚と、こだわりの米を食卓へ
呉市・阿賀で水揚げされた魚と、選び抜いたこだわりのお米を、全国へ。実店舗では、水揚げ当日に下処理した鮮魚を扱い、オンラインショップでは三枚おろし、フライ、漁師めしの素など、多彩な加工商品も販売
広島県呉市・阿賀の魚とこだわりの米を全国へ届ける食のプロ
事業者情報
- 氏名
- 脇田忠司（わきだただし）
- 職種
-
魚介類販売業
魚介類販売業・惣菜製造業・漁業・米穀販売業・露店販売許可（呉市一円）
- 会社名
- お魚もお米も鮮度が一番！天糸（てんし）
- 事業内容
- 鮮魚・米・惣菜の販売・イベント出店販売
- 住所
-
〒737-0003
広島県呉市阿賀中央8-7-3
- 営業時間
- 9:00～16：00
- 定休日
- 日・祝・イベント開催日
- ホームページ
- https://www.tenshi8300.com/
