呉市・阿賀で水揚げされた魚と、こだわりの米を食卓へ

呉市・阿賀で水揚げされた魚と、選び抜いたこだわりのお米を、全国へ。実店舗では、水揚げ当日に下処理した鮮魚を扱い、オンラインショップでは三枚おろし、フライ、漁師めしの素など、多彩な加工商品も販売