地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

脇田忠司プロ

脇田忠司

魚介類販売業

脇田忠司プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
中国新聞社
脇田忠司プロ
専門家

Mybestpro Members

脇田忠司

魚介類販売業

お魚もお米も鮮度が一番！天糸（てんし）

脇田忠司プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

呉市・阿賀で水揚げされた魚と、こだわりの米を食卓へ

呉市・阿賀で水揚げされた魚と、選び抜いたこだわりのお米を、全国へ。実店舗では、水揚げ当日に下処理した鮮魚を扱い、オンラインショップでは三枚おろし、フライ、漁師めしの素など、多彩な加工商品も販売

マイベストプロ・インタビュー

広島県呉市・阿賀港で水揚げされる魚と、全国の産地で選び抜いたこだわりのお米を全国へ

広島県呉市・阿賀の魚とこだわりの米を全国へ届ける食のプロ

マイベストプロ広島による取材記事

事業者情報

氏名
脇田忠司（わきだただし）
職種
魚介類販売業
魚介類販売業・惣菜製造業・漁業・米穀販売業・露店販売許可（呉市一円）
会社名
お魚もお米も鮮度が一番！天糸（てんし）
事業内容
鮮魚・米・惣菜の販売・イベント出店販売
住所
〒737-0003
広島県呉市阿賀中央8-7-3
地図を見る
営業時間
9:00～16：00
定休日
日・祝・イベント開催日
ホームページ
https://www.tenshi8300.com/

プロのインタビューを読む

広島県呉市・阿賀の魚とこだわりの米を全国へ届ける食のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ広島
  3. 広島のくらし
  4. 広島のグルメ・料理
  5. 脇田忠司

脇田忠司プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼