対話を促す組織づくりプログラムと自分軸を見つけるセッション
学習に課題がある生徒への指導、スクールソーシャルワーカーの経験から、心理的安全性を醸成する組織づくりプログラムを提供。1on1セッションでは、子どもから大人まで、自分の軸を見つける過程に伴走します。
マイベストプロ・インタビュー
心理的安全性を土台に、自分軸で輝く人と組織を支える
ファシリテーターの知見で心理的安全性と対話の組織をつくるプロ
マイベストプロ広島による取材記事
資格
一般社団法人心理的安全性アンバサダー協会 認定心理的安全性アンバサダー、認定心理的安全性インプロファシリテーター
ひふみコーチ株式会社認定未来マップファシリテーター
社会福祉士
事業者情報
- 氏名
- 有田靖予（ありたやすよ）
- 職種
-
ソーシャルワーカー
ソーシャルワーカー
- 会社名
- Sunny Seeds Project
- 事業内容
- 対話プログラム・ワークショップ
子ども・家庭・支援者のための心の伴走1on1セッション
- 住所
-
〒722-0045
広島県尾道市久保
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.sunnyseedsproject.com/
プロのインタビューを読む
ファシリテーターの知見で心理的安全性と対話の組織をつくるプロ