対話を促す組織づくりプログラムと自分軸を見つけるセッション

学習に課題がある生徒への指導、スクールソーシャルワーカーの経験から、心理的安全性を醸成する組織づくりプログラムを提供。1on1セッションでは、子どもから大人まで、自分の軸を見つける過程に伴走します。

心理的安全性を土台に、自分軸で輝く人と組織を支える

ファシリテーターの知見で心理的安全性と対話の組織をつくるプロ

資格

一般社団法人心理的安全性アンバサダー協会 認定心理的安全性アンバサダー、認定心理的安全性インプロファシリテーター
ひふみコーチ株式会社認定未来マップファシリテーター
社会福祉士

事業者情報

氏名
有田靖予（ありたやすよ）
職種
ソーシャルワーカー
ソーシャルワーカー
会社名
Sunny Seeds Project
事業内容
対話プログラム・ワークショップ
子ども・家庭・支援者のための心の伴走1on1セッション
住所
〒722-0045
広島県尾道市久保
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.sunnyseedsproject.com/

