地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

岡本淳プロ

岡本淳

就労継続支援B型事業所運営

岡本淳プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
中国新聞社
岡本淳プロ
専門家

Mybestpro Members

岡本淳

就労継続支援B型事業所運営

株式会社オアシスコーポレーション

岡本淳プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

一人ひとりが手仕事とアイデアで仕上げる温もりある商品

障がいのある人が自分らしく働きながら、成長し社会とつながるため、一人ひとりが手仕事やアイデアを出し合い、千羽鶴を再生した商品や名前を刻印した合格祈願絵馬など人々の祈りや思いを昇華させる温もりある一品に

マイベストプロ・インタビュー

感謝の気持ちや祈り、平和へのメッセージが紡ぐ「誰もが当たり前に暮らせる社会」

自分らしい生き方を育む障がい者就労支援のプロ

マイベストプロ広島による取材記事

事業者情報

氏名
岡本淳（おかもとあつし）
職種
就労継続支援B型事業所運営
就労継続支援B型事業所運営
会社名
株式会社オアシスコーポレーション
事業内容
自社開発のオリジナル商品の製作販売
緩衝材用ダンボール加工
軽作業
住所
〒738-0054
広島県廿日市市阿品三丁目1番1号　ナタリーマリナストリート
地図を見る
営業時間
平日　9:00～15:30
土曜　9:00～12:00
定休日
土・日・祝 ※土曜営業の場合あり
ホームページ
https://www.oasisliberty.com/
活動紹介動画
https://www.youtube.com/watch?v=nWskjB9M8-M

プロのインタビューを読む

自分らしい生き方を育む障がい者就労支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ広島
  3. 広島のくらし
  4. 広島の生活サービス
  5. 岡本淳

岡本淳プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼