一人ひとりが手仕事とアイデアで仕上げる温もりある商品
障がいのある人が自分らしく働きながら、成長し社会とつながるため、一人ひとりが手仕事やアイデアを出し合い、千羽鶴を再生した商品や名前を刻印した合格祈願絵馬など人々の祈りや思いを昇華させる温もりある一品に
マイベストプロ・インタビュー
感謝の気持ちや祈り、平和へのメッセージが紡ぐ「誰もが当たり前に暮らせる社会」
自分らしい生き方を育む障がい者就労支援のプロ
マイベストプロ広島による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 岡本淳（おかもとあつし）
- 職種
-
就労継続支援B型事業所運営
就労継続支援B型事業所運営
- 会社名
- 株式会社オアシスコーポレーション
- 事業内容
- 自社開発のオリジナル商品の製作販売
緩衝材用ダンボール加工
軽作業
- 住所
-
〒738-0054
広島県廿日市市阿品三丁目1番1号 ナタリーマリナストリート
- 営業時間
-
平日 9:00～15:30
土曜 9:00～12:00
- 定休日
- 土・日・祝 ※土曜営業の場合あり
- ホームページ
- https://www.oasisliberty.com/
- 活動紹介動画
プロのインタビューを読む
自分らしい生き方を育む障がい者就労支援のプロ