作品上演に加えて施設や学校などで演劇ワークショップを開催
地域俳優を育成し観劇を楽しむ機会を提供する他、障がい者との演劇創りや、福祉施設や学校、企業などで自己発見やコミュニケーションなどを学ぶワークショップを開催。演劇が持つ「力」を社会に役立てる活動を展開。
多様な個性を持つ人が舞台を通じて認め合い、共に生きる社会づくりに貢献
演劇がもたらす豊かな時間や活用方法を多くの人に伝えるプロ
事業者情報
- 氏名
- 岩﨑きえ（いわさききえ）
- 職種
舞台プロデューサー
- 会社名
- 一般社団法人舞台芸術制作室無色透明
- 事業内容
- 舞台芸術制作事業
障がい者芸術支援事業
多文化共生事業
子育て支援事業
学校や地域での演劇教育事業
地域間交流新進芸術家育成事業
被爆体験継承事業
企業、福祉施設、地域コミュニティー活動等でのコミュニケーションワークショップなど
- 住所
〒733-0011
広島県広島市西区横川町2丁目3-1川崎ビル2階
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.engeki-hiroshima.com/
