岩﨑きえプロ

岩﨑きえ

舞台プロデューサー

岩﨑きえ

舞台プロデューサー

一般社団法人舞台芸術制作室無色透明

作品上演に加えて施設や学校などで演劇ワークショップを開催

地域俳優を育成し観劇を楽しむ機会を提供する他、障がい者との演劇創りや、福祉施設や学校、企業などで自己発見やコミュニケーションなどを学ぶワークショップを開催。演劇が持つ「力」を社会に役立てる活動を展開。

多様な個性を持つ人が舞台を通じて認め合い、共に生きる社会づくりに貢献

演劇がもたらす豊かな時間や活用方法を多くの人に伝えるプロ

事業者情報

氏名
岩﨑きえ（いわさききえ）
職種
舞台プロデューサー
舞台プロデューサー
会社名
一般社団法人舞台芸術制作室無色透明
事業内容
舞台芸術制作事業
障がい者芸術支援事業
多文化共生事業
子育て支援事業
学校や地域での演劇教育事業
地域間交流新進芸術家育成事業
被爆体験継承事業
企業、福祉施設、地域コミュニティー活動等でのコミュニケーションワークショップなど
住所
〒733-0011
広島県広島市西区横川町2丁目3-1川崎ビル2階
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.engeki-hiroshima.com/

演劇がもたらす豊かな時間や活用方法を多くの人に伝えるプロ

