地域の幸せな未来のために、柔軟に進化する薬局づくり
利用者と従業員、地域の幸せな未来のために「処方箋がなくても訪れたい場所」を目指し、学びと挑戦を止めず、進化する薬局づくりに挑戦。複数店舗のネットワークで防災ほか地域のニーズに応える
「元気がない時だけではなく、いつでも元気をもらえる場所に」次世代の薬局づくりへの挑戦
地域医療や防災・交流の拠点となる次世代の薬局をつくるプロ
資格
薬剤師免許
国際中医師
事業者情報
- 氏名
- 宮本誠二（みやもとせいじ）
- 職種
薬剤師
薬剤師
- 会社名
- 株式会社MSファーマシー
- 事業内容
- 調剤薬局の経営
医薬品・医薬部外品の販売
薬局製剤の製造・販売
保険薬局としての処方箋による調剤
服薬の指導及び在宅業務
各種企業及び団体・一般市民対象の講演会
研究会、セミナーの開催
介護保険法に基づく事業全般
- 住所
〒730-0847
広島県広島市中区舟入南4丁目16番8号
- 営業時間
月・火・木・金 9:00～18:15
水 9:00〜17:00
土 9:00～13:15
- 定休日
- 日・祝日
- ホームページ
- https://ms-pharmacy.jp/
