宮本誠二プロ

宮本誠二

薬剤師

宮本誠二

薬剤師

株式会社MSファーマシー

宮本誠二プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

地域の幸せな未来のために、柔軟に進化する薬局づくり

利用者と従業員、地域の幸せな未来のために「処方箋がなくても訪れたい場所」を目指し、学びと挑戦を止めず、進化する薬局づくりに挑戦。複数店舗のネットワークで防災ほか地域のニーズに応える

「元気がない時だけではなく、いつでも元気をもらえる場所に」次世代の薬局づくりへの挑戦

地域医療や防災・交流の拠点となる次世代の薬局をつくるプロ

マイベストプロ広島による取材記事

資格

薬剤師免許
国際中医師

事業者情報

氏名
宮本誠二（みやもとせいじ）
職種
薬剤師
薬剤師
会社名
株式会社MSファーマシー
事業内容
調剤薬局の経営
医薬品・医薬部外品の販売
薬局製剤の製造・販売
保険薬局としての処方箋による調剤
服薬の指導及び在宅業務
各種企業及び団体・一般市民対象の講演会
研究会、セミナーの開催
介護保険法に基づく事業全般
住所
〒730-0847
広島県広島市中区舟入南4丁目16番8号
地図を見る
営業時間
月・火・木・金　9:00～18:15
水　　　　　　　9:00〜17:00
土　　　　　　　9:00～13:15
定休日
日・祝日
ホームページ
https://ms-pharmacy.jp/

地域医療や防災・交流の拠点となる次世代の薬局をつくるプロ

