地域の幸せな未来のために、柔軟に進化する薬局づくり

利用者と従業員、地域の幸せな未来のために「処方箋がなくても訪れたい場所」を目指し、学びと挑戦を止めず、進化する薬局づくりに挑戦。複数店舗のネットワークで防災ほか地域のニーズに応える